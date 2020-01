Die Jenaer Feuerwehr kann keiner toppen!

Sterne sind nicht nur im Jenaer Planetarium beliebt. Seit im Netz jeder jeden bewerten kann, bekommen auch städtische Ämter und Einrichtungen Lorbeeren beziehungsweise ihr Fett weg. Wichtig bei den Sternen: Anders als im Schulsystem, wo die 1 super ist und die 5 schlecht, ist das bei Google, Facebook & Co genau umgedreht.

Ausgezeichnet! Haushoher Sieger ist in Jena die Feuerwehr: Bei 53 Bewertungen ein Durchschnitt von 4,9 – das will schon was heißen! Das positive Votum liegt vor allem in der hohen Wertschätzung begründet, die das Berufsbild in der Bevölkerung genießt. Viele Bewerter haben das „beherzte und liebevolle“ Auftreten bei Einsätzen selbst miterlebt. „Danke!“ ist das meistgeschriebene Satz in den Kommentaren. Freitagabend wurde die Jenaer Feuerwehr zu einem kleineren Gartenlaubenbrand in die Wiesenstraße gerufen, der schnell gelöscht war.

Sehr gut! Nah dran an der Feuerwehr ist Jenakultur. Der städtische Eigenbetrieb profitiert stark davon, dass Menschen Jena insgesamt dufte finden. „Tolle Stadt, viele schräge Menschen und bis spät ist Leben in der Stadt!“, lautet die neueste Bewertung bei Google. Die Facebook-Gemeinde ist größer und wird intensiv betreut. Gestern konnte sich jemand bei einem Gewinnspiel über eine Festival-Karte für die Kulturarena im Wert von 300 Euro freuen. Überhaupt schneiden Jenaer Kultureinrichtungen sehr gut ab. Die Jenaer Philharmonie ist mit 4,7 fast so gut bewertet wie die Jenaer Feuerwehr. Die städtische Kunstsammlung steht bei 4,4, hat aber viermal so viele Bewertungen wie das Orchester.

Gut! Mit einem Durchschnitt von 3,8 schneidet der Jenaer Nahverkehr schon mal deutlich besser ab als die Deutsche Bahn. Pünktlichkeit und Sauberkeit sind Anlass für Lob. Mancher Superlativ klingt ironisch: „Einer der besten Nahverkehrsunternehmen Jenas!“ Kritik gibt es auch: Lange Wartezeiten beim nächtlichen Umsteigen in Burgau, das Design der Straßenbahnen oder ein Fahrer, der `nen schlechten Tag hatte, sind Beispiele dafür.

Befriedigend! Dreierkandidat ist das Bürgeramt, das zugleich die meistbesuchte Jenaer Einrichtung ist. Das Amt polarisiert, vor allem weil der Bürger seit ein paar Jahren nur noch mit Termin drankommt. Manche finden es schlimm, zwei Wochen lang „schmoren zu müssen“, bis man sein Auto anmelden kann. Andere finden das super, weil sie mit Termin sofort dran kommen. Zu Jahresbeginn gab es übrigens online schon für den nächsten Werktag Termine im Bürgeramt.

Und am Ende stehen: Schlusslicht ist der Eigenbetrieb Jenarbeit. Mit 1,3 Sternen ist das städtische Jobcenter nahe dem Google-Nullpunkt. Kritik gibt es an zu kurzen Öffnungszeiten und langen Bearbeitungszeiten, mancher fühlt sich ungerecht behandelt und wird in seiner Kritik persönlich gegenüber den Mitarbeitern. Fairerweise muss gesagt werden, dass Jobcenter deutschlandweit in Bewertungsportalen einen extrem schweren Stand haben. Allerdings gibt es in den „Gästebüchern“ der Jobcenter in Erfurt, Berlin oder Leipzig zumindest einzelne positive Kommentare, die den Durchschnitt heben.

Geringfügig besser als Jenarbeit schneidet das „Ordnungsamt“/Fachdienst Verkehrsorganisation ab. Das Aufgabengebiet der Mitarbeiter – hier geht es oft um Knöllchen – stiftet zumeist wenig Freude. Angesichts von nur zehn Bewertungen bei Google, ist die 1,4 aber wenig aussagekräftig.

Defizite aller hier genannten Institutionen: Mit einer Antwort auf seine Online-Kritik kann der Bürger hier nicht rechnen. Die „Antwort des Inhabers“ gibt es anders als in Hotels, Gaststätten und bei privaten Dienstleistern von der Stadt nicht.