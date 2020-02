Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Jenaer „Wartburg“ soll fröhliche Auferstehung feiern

Vor wenigen Wochen hatten wir es vermeldet: Das Theaterhaus hat sich der alten, geradezu als legendär geltenden DDR-Kneipe „Zur Wartburg“ angenommen. Nun sind die konzeptionellen Gedanken im Produktionsteam „Wunderbaum“ um Walter Bart so weit gediehen, dass tatsächlich ein Theaterstück daraus werden kann.

Die ersten Proben beginnen in dieser Woche, so dass am 3. April Premiere sein soll. Doch bevor alles so richtig in die theatralischen Bahnen kommt, soll es noch einen Wartburg-Geschichten-Erzählabend geben, der heute ins Theaterhaus einlädt.

DDR-Charme wich in Jena der neuen Kneipenästhetik

Das Theaterteam, so ist zu hören, freut sich auf spannendes Insiderwissen rund um diese Wohngebietskneipe. Die alteingesessene Kneipe „Zur Wartburg“, über Jahrzehnte hinweg eine Konstante des Damenviertels, hat 2019 einen Betreiberwechsel erlebt. Was über lange Zeit als „authentisch“ und „original DDR“ wahrgenommen wurde, ist einer neuen Kneipenästhetik gewichen. „Jetzt erlebt aber die alte Wohngebietskneipe auf der Hauptbühne im Jenaer Theaterhaus ihre fröhliche Wiederauferstehung“, heißt es bei den Künstlern.

Die Theaterhaus-Mannschaft hat dafür einen großen Teil des originalen Inventars geborgen, um daraus das Bühnenbild für die Produktion „Zur Wartburg“ zu entwickeln. Im Rahmen der Recherche für das Stück sind die Schauspieler begierig auf Geschichten und laden nun heute zu einem gemütlichen Geschichten-Abend ein. Die Theaterhäusler sind neugierig darauf, was die Jenaer rund ums Essen, Trinken und Schwofen in der „Wartburg“ erlebt haben, ob und wie sich die soziale Zusammensetzung der Besucher über die Jahrzehnte hinweg verändert hat, was es letztendlich war, was dieser Kneipe ihren legendären Ruf verschafft hat. Wer also ein alter Wartburg-Gast war, sollte auf jeden Fall dabei sein und kann vielleicht auch etwas beisteuern.

Moderiert wird der Abend von Walter Bart, musikalisch begleitet von Oliver Jahn, selbst einer der „Wartburg“-Stammgäste.

Erzählabend rund um die Kneipe „Zur Wartburg“, Dienstag, 4. Februar, 20 Uhr, Theaterhaus Jena, Eintritt frei