Die Karriere auf dem Markt in Jena starten

Jena. Ausgebuchter Jobwalk bietet am kommenden Samstag vielfältige berufliche Angebote.

Mit 90 Unternehmen ist der Jobwalk auf dem Markt ausgebucht, 12 weiter Firmen stehen auf der Warteliste: Zum dritten Mal findet am Samstag die Karrieremesse statt.

„Spaßbefreit“ und eher langweilig, beschreibt Peter Böttger von der Agentur Augenmaß klassische Personalmessen. Es anders machen zu wollen, hat dazu geführt, dass er auf die Idee kam, unter freiem Himmel Unternehmer und potenzielle Mitarbeiter zusammenzubringen. „Und zwar an einem Tag, an dem ohnehin viele Menschen im Zentrum unterwegs sind“, sagt er. In Erlangen war die Premiere, Jobwalks finden mittlerweile in Jena und Regensburg statt, im kommenden Jahr sei man auch in Leipzig präsent. 80 regionale Unternehmen, etwa 8500 Besuchende, rund 4000 Gespräche – so lautete die Bilanz des jüngsten Jobwalks auf dem Marktplatz von Jena im September 2021 – das war trotz Corona-Zeiten ein sehr gutes Ergebnis.

„Bummeln und bewerben“, sagt Böttger und führt Umfragen ins Feld, wonach fast 80 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wechselwillig sei. Der Jobwalk sei da ein niederschwelliges Angebot, niemand müsse für ein Vorstellungsgespräche einen feinen Zwirn tragen und ein Unternehmen aufsuchen, sondern könne spontan den Kontakt suchen. Beim samstäglichen Stadtbummel könne man sich so über die Vielfalt an örtlichen Arbeitgebern informieren, spontan mit Ausstellern sprechen oder sich gezielt auf konkrete Job- oder Ausbildungsangebote bewerben. Unkompliziert für beide Seiten, für die Besucher kostenlos und ohne Terminvereinbarung.

„Überall benötigen Unternehmen qualifiziertes Fachpersonal, egal ob Handwerksbetrieb oder Hightech-Firma“, sagt der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Wilfried Röpke. Die große Bandbreite der örtlichen Arbeitgeber spiegelt sich am Samstag auf dem Marktplatz wieder. Laut Veranstalter präsentieren sich innovative Forschungs-Start-ups ebenso wie Optik und Healthcare, Digitalwirtschaft oder verarbeitendes Gewerbe. Etwa die Hälfte der Ausstellenden sind leistungsfähige mittelständische Handwerks-, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe. „Die meisten Besucher des Jobwalks sind überrascht, dass es so viele für sie interessante Arbeitgeber in ihrer unmittelbaren Nähe gibt“, sagt Veranstalter Peter Böttger .

Der Jobwalk Jena lädt am 9. Juli zwischen 10 und 16 Uhr alle Interessierten auf den Jenaer Marktplatz ein. Weitere Informationen gibt es unter jena.jobwalk.city