Die Kunst in Jena mit einem Lächeln gelenkt

Eintrag ins „Goldene Buch der Stadt“? Was soll das denn? Es muss doch nicht sein!

Derart zitierte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) am Wochenende die langjährige Leiterin des Stadtmuseums und des Romantikerhauses Maria Schmid. Diese ihre erste Reaktion vor Wochen auf die Nachricht von der Ehrung kennzeichne ihre Bescheidenheit, aber auch ihre Bestimmtheit, sagte der OB im Rathaus während des feierlichen Akts zu Ehren von Maria Schmid.

Und er wusste die Folgen dieser Bestimmtheit gut aufzulisten: Die 1938 in Markneukirchen Geborene hatte nach dem Leipziger Kunstgeschichtsstudium 1961 kommissarisch und ein Jahr später offiziell die Leitung des eher noch rudimentären Stadtmuseums übernommen. 1981 wurde sie mit der Leitung des von ihr angeregten Romantikerhauses und mit der Verantwortung für die Jenaer Kunstsammlung betraut, ehe sie 1998 in den Ruhestand wechselte.

Der OB erinnerte daran, wie Maria Schmid schon in den 70er Jahren auf ein Zusammenspiel von Stadtgeschichte und Kunstsammlung im Stadtmuseum gedrungen habe. Die Popularisierung der Bildenden Kunst in der Stadt sei ihr in hohem Maße zu danken. – Nicht nur wegen des Ankaufs bedeutsamer DDR-Kunst (von Sakulowski bis Zitzmann und Heisig), sondern auch wegen der kunstgeschichtlichen Aufarbeitung des 1903 gegründeten und 1990 wiederbelebten Jenaer Kunstvereins. Etwa mit dem Katalogband von 2008 habe Maria Schmid die „nicht mehr vorhandene Sammlung“ von berühmten expressionistischen Werken ins Licht gerückt, die dem Kunstverein und der Stadt 1937 im Zuge der Nazi-Aktion „Entartete Kunst“ verloren gingen. Als Mitstreiterin im Arbeitskreis Judentum habe sie zudem der Geschichte der jüdisch-deutschen Kultur in der Stadt zu gebührender Beachtung verholfen.

OB Nitzsche hat im Museumskollegium recherchiert und, wie er berichtete, zu hören bekommen, Maria Schmid sei eine „hervorragende Chefin“ gewesen, die es vermocht habe, „mit einem Lächeln zu lenken“.

Das Eis gebrochen für die Romantiker

Ulf Häder, heute Leiter des Romantikerhauses, räumte ein, Maria Schmid habe trotz zierlicher Füße große Fußstapfen hinterlassen. Im Vergleich stehe er heute nicht vor so großen Herausforderungen wie sie damals. Sie habe sich um das Angedenken der Frühromantiker verdient gemacht. Sie habe das Eis gebrochen, als in der DDR die Romantik noch nicht zum Erbekanon gehörte.

Natürlich, Maria Schmid sprach in ihren Dankesworten den ewigen Wunsch nach einem Jenaer Kunsthaus an, der bis heute ohne konkrete Bauplanung geblieben ist, möge dieser Wunsch auch nicht „ungehört verhallt“ sein, wie der OB sagte. Maria Schmid erinnerte daran, dass vor 100 Jahren erstmals der Plan für ein Volkskunsthaus kursierte. Sie beschrieb den Feiergästen ihre Vision: Sie sehe ein „neues Zentrum mit einem Gebäude, das alle Blicke auf sich zieht“ und dessen Architektur als Kunstwerk spürbar ist. Das sei nicht nur ein Ort von Sammel- und Wechselausstellungen. Auch gebe es „einen verlockend schönen Außenbereich“ und einen Fahrstuhl, mit dem man in einen Dachgarten gelange, der auch ein Skulpturengarten sei, sagte Maria Schmid. „Ein schöneres Gemeinschaftsprojekt kann ich mir nicht vorstellen.“