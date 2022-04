Landrat Andreas Heller und Bürgermeister Stephan Tiesler an der Bank, die der Landrat mit Unterstützung der Sparkassenstiftung Jena-Saale-Holzland spendiert hat.

Die mächtigste Rotbuche steht in Hummelshain

Hunmelshain. Der Landrat des Saale-Holzlandes lud zur 28. Frühjahrswanderung ein.

Die Wanderfreunde aus dem Saale-Holzland-Kreis nutzten am sonnigen Sonnabend die Einladung von Landrat Andreas Heller (CDU) zur Frühjahrswanderung. Es war die 28. Tour, die er seit seinem Amtsantritt initiiert hat. Die erste Wanderung führte 2007 zur Jagdanlage Rieseneck und zum Herzogstuhl, nun ging es 16 Jahre später erneut ins Residenzdorf Hummelshain, teilt das Landratsamt mit.

Über den Leubengrund führte der Weg zum 500 Jahre alten Siebshaus, eines der ältesten Jagdhäuser. Das Forstamt Jena-Holzland ermöglicht auch Besichtigungen. Etwa zehn Kilometer legten die Wanderfreunde zurück und kamen vorbei an der Adelheidquelle – benannt nach der Frau des einstigen Herzog Ernst II. – und an einer neu entstehenden Teichanlage am Buschengraben.

Der Verein Natur & Kultur Hummelshain sorgte am Siebshaus für die Verpflegung, während Hummelshains Bürgermeister Stephan Tiesler über die sechs gut ausgeschilderten Rundwege um Hummelshain informierte. Jürgen Ellenberg, Geologe aus Jena, berichtete zu geologischen Besonderheiten.

Am Waldrand auf Höhe des Schlossparks Hummelshain wurde zudem eine Bank eingeweiht, „die der Landrat mit Unterstützung der Sparkassenstiftung Jena-Saale-Holzland traditionsgemäß auch dieser Wanderregion spendierte“, heißt es in der Mitteilung. Außerdem wurde der „Baum des Jahres“ im Saale-Holzland-Kreis bekanntgegeben: die Rotbuche.

Weil diese schon häufig vorkomme, wurde kein neuer Baum gepflanzt, sondern ein bestehender mit einem neu aufgestellten Schild als „Baum des Jahres“ gekennzeichnet. In Hummelshain steht die derzeit stärkste Buche im Kreis, am sogenannten Bärenkopf. Sie hat einen Stammumfang von 4,90 Meter und Durchmesser von 1,55 Meter.

Einen Vorgeschmack auf den nächsten Besuch in Hummelshain gab der Bürgermeister: Zum 50. Fest des Waldes und der Jagd im September sei mit manchen Überraschungen zu rechnen.