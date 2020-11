Jena im Oktober 1990. Der erste Tag der Deutschen Einheit steht an. Die acht Jugendlichen, die im besetzten Haus in der Karl-Liebknecht-Straße 58 wohnen, verbarrikadieren die Eingänge, und setzen die Türklinken unter Strom. An Himmelfahrt waren schon einmal 25 Nazis in das Haus eingedrungen und hatten alles kurz und klein geschlagen. Nur weil die Hausbewohnerinnen und -bewohner im Garten saßen, und rechtzeitig flüchten konnten, wurde niemand verletzt.

Im April zogen sogar rund 100 Nazis, die vorher in einer Kleingartenkolonie Adolf Hitlers Geburtstag gefeiert hatten, zum besetzten Haus. Ausnahmsweise war die Polizei an jenem Tag gut vorbereitet, hielt die Nazis an einer Straßensperre auf.

„Für Glatzen aus Jena und Umgebung war es ein Zeitvertreib, durch die Stadt zu gehen und zu gucken, wen man schlagen kann. Wir begannen, uns Strategien zurecht zu legen. Steine auf dem Dach zu lagern zum Beispiel“, sagt Ingrid Sebastian. 1987 kam sie aus Rathenow nach Jena, um Kinderkrankenschwester zu werden. Schon als Schülerin wurde sie von der Stasi verhört. Nach der Wende trampte sie nach Hamburg, Berlin, Rostock und Skandinavien, um dort besetzte Häuser kennen zu lernen und von ihnen zu lernen. 1990 zog sie in die Karl-Liebknecht-Straße 58, wurde als Barkeeperin im sperrmüllmöblierten Café des Hauses zur Seelsorgerin am Tresen für die Bewohner und Bewohnerinnen und deren Freunde.

Sicherheit im Kassablanca gesucht

Auf Anraten des Jugendamtes gründete sie mit den anderen Hausbesetzern einen Verein. Sie nannten ihn „Autonomes Jugendzentrum Jena.“ Verein Nummer 14 im Vereinsregister des Kreisgerichts. Bald wurde den Bewohnern klar, dass sie das Haus nicht halten können. Vor dem Tag der Deutschen Einheit 1990 riet das Jugendamt: verlasst euer Haus. Zu eurer Sicherheit.

Inge und die anderen entschieden: „Wir gehen alle ins Kassablanca. Da ist die Chance am größten, dass wir uns verteidigen können. Tagsüber sind Späher von uns mit dem Fahrrad rumgefahren und haben geguckt, welche Gruppen sich wo in Bewegung setzen. Einer kam dann zurück und meinte: Die war’n schon drinne. Ich setzte mich aufs Rad und schaute mir das an. Es war gruselig. Kaum war ich wieder draußen, da kam schon der nächste Trupp Nazis die Straße hoch. Danach war dort nichts mehr ganz, da war alles kaputt, unbewohnbar.“

Die nun obdachlosen Bewohner der KL58 zogen notgedrungen im Kassa ein, das damals noch seinen Sitz im Villengang 2a hatte, in einem Raum mit acht Matratzen, den sie Exil nannten. Die Eingangstür wurde verstärkt. Knüppel hinter der Garderobe bereitgehalten. Späher mit Funkgeräten ausgestattet. Rückten die Nazis an, wurden die Schotten dicht gemacht, Einlasser und Antifa rückten zur Hintertür aus und bildeten ein Empfangskomitee. Dass es das Kassa heute noch gibt, liegt auch daran, dass es sich Anfang der 90er militant gegen die Nazis wehrte, die der Staat nicht in den griff bekam.

Clueso aus dem Backstagebereich geschmissen

„Wir hatten das öfter, dass wir die Polizei anriefen, weil wir überfallen wurden, aber dann kam einfach niemand, oder es kamen zwei Polizisten und konnten natürlich auch nicht helfen. Also mussten wir Selbstschutz organisieren“, sagt Inge.

„Der beste Sozialarbeiter steht hinter der Bar“, sagt Alf-K. Heinicke, einer der Gründer des Kassablanca gern. Für das Kassa hat er die beste Sozialarbeiterin gefunden: Inge.

Als der Club 1994 hinter dem Westbahnhof sein endgültiges Domizil fand, war es Inge, die nicht nur Fenster restaurierte und den Trockenbau machte, sondern auch Konzepte für Jugendsozialarbeit schrieb, und über die Jahre in ihrem Tagescafé im ehemaligen Wasserturm zur Ansprechpartnerin für Hunderte Jugendliche wurde. Die auch mal einen übermütigen Clueso aus dem Backstagebereich schmiss. Die Jugendlichen half, ihre Sozialstunden abzuleisten. Die Fördergelder und Workshops und Weiterbildungen organisierte. Die Suchtberatung aufbaute. Die Seelen streichelte und Mantras malte. Wusste, wer wo ist; wer wegen wem Liebeskummer hat. 1000-mal ans Telefon ging. „Kassablanca-Die-Inge-Hallo?“

Wichtigste Aufgabe: zuhören

Die so selbstverständlich für alle da war, dass sie von vielen bald nur noch „Mutti“ genannt wurde. Die wie viele Mütter und fürsorgende Frauen für so selbstverständlich genommen wurde, dass sie sich bald fragen musste, wo sie selbst eigentlich dabei bleibt. Wer sich eigentlich um ihre Probleme kümmert. Und die dann entschied, ich muss aus Jena weg, wenn ich nochmal etwas anderes sein möchte, als für die Probleme anderer da zu sein.

„Mein Job war eigentlich in erster Linie immer das Zuhören. Es geht gar nicht darum, dass man jemandem kluge Ratschläge gibt, sondern dass du erstmal guckst, was bringt der mit, was ist überhaupt die Situation? Und wenn man es schafft, eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich jemand öffnet, kann man auch vielleicht rauskriegen, was er braucht und will, und wie man es schafft, den Weg zu diesem Ziel ein Stück weit gemeinsam zu gehen, auch immer mal wieder nachzuhaken, okay, wie gehts dem jetzt, wie kommt er weiter, was ist seit dem letzten Mal passiert?“

Heute ist Ingrid Sebastian tatsächlich „Mutti“, mit ihren beiden Töchtern lebt sie in Rostock, wo sie ohne Abitur zunächst ein Studium an der Universität abschloss und ab Januar als Sozialarbeiterin in einer Suchtklinik arbeitet. Das vollständige Interview

Der Autor Christian Gesellmann ist Jenaer Stadtschreiber. Das vollständige Interview mit Ingrid Sebastian ist auch nachzulesen auf dem Blog von JenaKultur: https://blog.jena.de/jenakultur/2020/11/16/hafen-im-sturm/