Die Narren waschen einen Kessel Buntes

Das Klima im Dornburg-Camburger Rathaus ist seit der letzten Wahl frostiger geworden – die alten und neuen Mitglieder des Stadtrates haben noch ziemlich viel damit zu tun, ihre Muskeln spielen zu lassen, um ihre Machtansprüche durchzusetzen. Das missfällt vielen Bürgern, auch den Mitgliedern des Camburger Carnevalclubs Concordia 1846. Sie wollen diesem Machtpoker kurzentschlossen ein Ende setzen und verkündeten am Montag, dass sie für eine drastische Klimaveränderung sorgen wollen: „Ab sofort herrscht hier ein ausgelassenes närrisches Klima – und das auch freitags, wenn die jugendlichen Klimaschützer Schule schwänzen“, versprach Olaf Seifert, Zugmarschall bei der Concordia, auf dem Rathausvorplatz.

Der Schlips muss ab, auch wenn die Bürgermeisterin Dorothea Storch sonst gar keinen trägt. Foto: Foto: Angelika Schimmel

Die Funken des Camburger Carnevalclubs Concordia sind schon in bester Stimmung. Foto: Foto: Angelika Schimmel

Ganz schön mutig, wie Präsidentin Lydia Keller sogar in einer Schlangenkiste nach dem Schlüssel für den Rathausschlüssel suchte – und nur Kornnatter Luigi von Pauline Lörzer (links) fand. Foto: Foto: Angelika Schimmel

Um an den Rathausschlüssel zu kommen, musste Präsidentin Lydia Keller einige Prüfungen bestehen, unter anderem in einer Schlangenkiste suchen. Foto: Foto: Angelika Schimmel



Der war wie jedes Jahr am 11.11. Schauplatz eines dramatischen Machtkampfes. Denn so ganz freiwillig wollte Bürgermeisterin Dorothea Storch den Schlüssel fürs Rathaus nicht rausrücken. Sie versuchte es zuerst auf die freundliche Tour: „Mit einer Karnevals-Präsidentin und einer Bürgermeisterin an der Spitze wird es doch jetzt schneller aufwärts gehen mit unserer Stadt“, warb sie für die gemeinsame Frauenpower.

Sie ließ sich von den Funken der Concordia sogar den Schlips – Standeszeichen männlicher Macher – abschneiden. Und stellte der Narren-Präsidentin dann eine symbolhafte Aufgabe: Wenn man Großes – den Rathausschlüssel – erringen will, komme es oft auf Kleinigkeiten an. Und so musste Lydia Keller in Eimern mit Haferschleim, Sägespänen, Blumenerde und in einer Riesenkiste, in der sich eine Kornnatter um ein kleines Schmuckkästchen ringelte – nach einem Mini-Schlüssel suchen. Nur mit diesem konnte der große Rathausschlüssel in luftiger Höhe von einem Balkongeländer losgekettet werden. Die junge Frau bewies großen Mut, ließ sich die Würgeschlange von Besitzerin Pauline Lörzer sogar um den Hals legen – und hatte am Ende das Rathaus für ihr närrisches Volk erobert.

Das freut sich nun auf die närrische 58. Session des CCCC, die unter dem Motto „30 Jahre Mauerfall – Ein Kessel Buntes im Rathaussaal“ steht. Vom 8. bis 24. Februar finden in Camburg dazu sieben Faschingsveranstaltungen und ein großer Umzug durch die Stadt statt. Einziges Problem, das der Präsidentin noch etwas Sorgen macht: „Wir suchen noch immer ein Prinzenpaar“.