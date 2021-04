Michael Ipolt, Klinikpfarrer aus Jena, mit seinem Wort zum Sonntag.

In den meisten Kirchen finden wir sie und jetzt in der Osterzeit leuchtet sie am Sonntag besonders in der Mitte der Gemeinde – die Osterkerze. Sie ist mal mehr, mal weniger aufwendig geschmückt, trägt aber immer besondere Merkmale auf ihrer Außenseite, die uns zum Nachdenken anregen dürfen:

1. Die Kerze brennt, so wie Wunden brennen. Mit kleinen Wachs-keilen sind die fünf Wundmale Christi angedeutet. Sie sagen uns: Ja, Jesus lebt auch jetzt und hier, wenn wir durch die Feier der Eucharistie mit ihm verbunden sind. Wir werden mit Ihm leben, wie er lebt.

2. Die Kerze leuchtet, wenn sie in die dunkle Kirche hineingetragen wird. Sie ist wie eine Erleuchtung unserer eigenen Dunkelheit, unserer Angst, gerade jetzt in diesen bedrückenden Zeiten. Wenn ich auf sie schaue, dann darf ich mir sagen lassen: Dein Weg ist erhellt und er wird dich heimführen in die ewige Heimat.

3. Die Kerze wärmt. Die Osterkerze kann uns sagen, dass Jesus derjenige ist, der etwas Neues in die Welt gebracht hat; nicht die Kälte zwischen den Menschen, sondern Freundschaft, Vergebung Kommunikation und Frieden. All das brauchen wir, um nicht innerlich zu erfrieren. Das spüren wir alle gerade in der letzten Zeit.

4 . Die Kerze verzehrt sich. Die Osterkerze sagt uns auch etwas über Christus das Licht selbst: Er ging den Weg des Dienens bis zuletzt und verzehrte sich für die Vielen bis an das Kreuz.

5. Auf der Kerze ist der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes zu sehen, das Alpha und das Omega. Christus ist der Anfang und das Ende. Er hat mich durch seinen Geist ins Leben gerufen und er steht am Ende meines irdischen Daseins, um mich zum Fest der Freude zu begleiten, das auf mich wartet. Das Fest gegen Macht und Gewalt, gegen Angst und Tod.

Diese Zuversicht lässt uns das Halleluja singen in dieser österlichen Zeit. Singen Sie es ruhig auch allein zu Hause, vielleicht auch unter der Dusche. Er hat uns diese Freude geschenkt, trotz Problemen und Krisen, die es zu allen Zeiten gibt.