Die Schicksale der Gefangenen: Neuer Ausstellungsteil auf der Leuchtenburg

Jens Hild und Manuela Kordik am Touchscreen, mit dem in den digitalisierten Akten der ehemaligen Häftlinge des Gefängnisses auf der Leuchtenburg nachgeforscht werden kann.

Seitenroda. Die Leuchtenburg war knapp 150 Jahre lang ein Gefängnis. In einem neuen Ausstellungsteil wird sich den mitunter dramatischen Schicksalen der Inhaftierten gewidmet.

In den Akten der Häftlinge des ehemaligen Zuchthauses nachforschen und etwas über deren Schicksale erfahren – das ist jetzt in einem neuen Ausstellungsteil auf der Leuchtenburg möglich. Der umgestaltete Raum im Münzturm wurde am Dienstagvormittag vorgestellt.

Im Mittelpunkt des neuen Ausstellungsteils stehen dabei zwei interaktive Elemente: Eine raumhohe Skulptur mit digitalem Spiegel, die auf Knopfdruck audiovisuell über das Schicksal von fünf im 18. und 19. Jahrhundert auf der Leuchtenburg inhaftierten Frauen und Männern berichtet. Und ein Touchscreen, mit dem sich in tausenden digitalisierten Akten von Inhaftierten anhand verschiedener Filter – beispielsweise Name, Herkunft, Beruf oder (vermeintlicher) Straftat – nachblättern lässt. Die Leuchtenburg war von 1724 bis 1871 ein Zucht-, Armen- und Irrenhaus.

Möglich wurde dieser umfassende Einblick durch eine Kooperation der Stiftung Leuchtenburg mit dem Altenburger Staatsarchiv, dass die Akten zur Verfügung stellte. Die Digitalisierung war eine Mammutaufgabe, die während der Corona-Zeit startete.

„Es geht einem mitunter auch nahe“

Maßgebliche Unterstützung bekam das Leuchtenburg-Team um Direktorin Ulrike Kaiser von Jens Hild (Kulturverein Großeutersdorf), dem Bürgermeister der Gemeinde Großeutersdorf, der ein Faible für die Aufarbeitung der Regionalgeschichte hat. „Er war mein Lehrmeister, was das Entziffern der Sütterlin-Schrift angeht“, sagt Ulrike Kaiser.

Jens Hild findet es wichtig, dass die Schicksale der Inhaftierten jetzt für Besucherinnen und Besucher der Leuchtenburg verständlich aufgearbeitet sind, sozusagen ein „Denkmal“ gesetzt wurde. „Die Leute nur mit Zahlen bombardieren, das bringt nichts. Mit braucht einen Bezug, der einem mitunter auch nahe geht“, so Hild. Teilweise hätten die Geschichten entschärft werden müssen, um die Ausstellung kindgerecht zu halten.

Blick auf den digitalen Spiegel in der Raummitte. Foto: Martin Schutt / dpa

So war auf der Leuchtenburg unter anderem eine Frau aus Camburg inhaftiert, die vergewaltigt und danach des Ehebruchs schuldig gesprochen worden war. Ein Jugendlicher aus Kahla wurde wiederum vom Zuchthausmeister totgeprügelt. Aber auch heitere Details wie ein romantischer Briefwechsel zwischen zwei Inhaftierten oder der Abschiedsbrief eines Ausbrechers werden thematisiert.

Besonderes Gedenken im kommenden Jahr

Wie Ulrike Kaiser sagt, sind die in dem neuen Ausstellungsteil nutzbaren digitalen Akten eine erste Grundlage, die stetig erweitert werden soll. „Das Zuchthaus ist ein Teil der Burggeschichte und wir wollen wissen, was sich zugetragen hat“, sagt sie.

Bedacht werden müsse dabei, dass die Zucht-, Armen- und Irrenanstalt sich auch positiv auf die Burg ausgewirkt habe. So sei die Bausubstanz erhalten geblieben, während ringsum viele Burgen verfielen. Und bei allen dramatischen Schicksalen seien hier auch Menschen versorgt worden, um die sich andernorts nicht gekümmert wurde, ergänzt Jens Hild. Zudem habe die Leuchtenburg im historischen Kontext mitunter als progressives Gefängnis gegolten.

Im kommenden Jahr, wenn sich Errichtung des Zuchthauses zum 300. Mal jährt, soll sich solchen und anderen Aspekten intensiver gewidmet werden, sagt Ulrike Kaiser.

Tragödien des 18. und 19. Jahrhunderts