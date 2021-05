„Die schwerste Phase kommt erst noch“

Jena. So schauen Innenstadt-Händler auf den Neustart nach dem Abklingen von Corona und auf Maßnahmen der Stadt

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) will zur nächsten Ratssitzung das „Maßnahmepaket“ präsentieren, das innerstädtischen Händlern und Gastronomen nach Abklingen der Pandemie helfen soll. In der seit März tätigen AG Neustart haben die Betroffenen über ihren Verein „Initiative Innenstadt“ dabei mitgewirkt. Von Außenflächen-Verkauf und Sperrzeit-Verkürzung bis Gutschein-Karte und „Heimat-Shoppen-Markt“, prima. Nur sind die Akteure nicht in große Euphorie verfallen. „Das ist ein Paket der kleinen Schritte, die erst helfen, wenn wir wieder richtig aufmachen können“, sagt Ralf Janke, Inhaber des „Laufladens“ Unterm Markt. Das große Rad, das gedreht werden muss, ist aus seiner Sicht ein neues Jenaer Einzelhandelskonzepts. Doch wolle die Stadt daran mit 2019 erhobenen Daten arbeiten, „das halten wir für falsch“. Nach Corona werde alles anders sein und nicht jedes Geschäft überlebt haben. Er selbst wisse, dass er es überstehe. Laufen, Joggen – „das war eines der wenigen Dinge, die die Leute machen durften“. Inständig mahnt Janke, dass digitaler Impf- und Test-Nachweis das A und O seien. „Im 21. Jahrhundert mit Zetteln durch die Gegend, das geht gar nicht.“ Insgesamt hat Janke vermisst, dass „die Politik mal ins Risiko geht und Fehler in Kauf nimmt“. Man merke in Jena „nicht, dass wir als Kleinunternehmer gewollt sind“.

Ralf Janke ist Inhaber des "Laufladens" Unterm Markt Foto: Thomas Stridde

Michael Holz, Center-Manager der Goethe-Galerie, schaut auf die geringe Kundenfrequenz in der Einkaufsmeile. – Trotz des wieder möglichen Einkaufs auf Verabredung („Click & Meet“). Nicht jedes Geschäft ziehe mit, weil es womöglich unrentierlich sei, Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen. Holz könnte aktuell Extra-Telefondienst-Mitarbeiter gebrauchen. „Die Leute rufen wie verrückt an. Test? Ja, nein? Wo krieg ich den? – Das versteht auch keiner.“ Als stellvertretender Vorsitzender der Initiative Innenstadt ist Holz erstaunt, dass die Stadt zwar ein lokales Gutschein-System – Arbeitstitel „City-Card“ – mit organisiert, finanziell aber zurückhaltend bleibt. Von einem „vierstelligen Betrag“ sei die Rede, während etwa die 83.000-Einwohner-Stadt Bocholt in NRW eine Million Euro in ein solches System pumpt.

Es gebe wohl Städte, die des Einzelhandels „Wichtigkeit höher bewerten“, sagt Swenn Gottschalk, der das Mode- und Imbiss-Geschäft „Del Corazón“ am Marktplatz führt. Des Kunden Wohlgefühl bei der Betreuung im kleinen Laden, „das ist auch Lebensqualität“. Insofern schmälere ein mattes Einzelhandelsbild sogar die Erfolgsaussichten, wenn Jenaer Großfirmen Fachpersonal suchen. Als dringlich empfindet Gottschalk eine weitere Werbekampagne, die „noch näher auf den Ist-Zustand eingeht“. Die Leute kämen erst, wenn sie aufgeklärt würden, was „Click & Meet“ bedeute. Selbst sieht Gottschalk sein Geschäft nicht in Todesgefahr. – Zumal er Ideen aus der Pandemie-Zeit weiterentwickelt, beispielsweise die befristete Nutzung von sonst leerstehenden Läden auch in anderen Städten. Oder die Pakete, die Firmen zu Weihnachten ihren Mitarbeitern schenkten. Die „Pointe“ dieses Projekts, wie Gottschalk sagt, seien jetzt „Jena-Pakete“ und „Thüringen-Pakete“.

Vanessa König ist in der Wagnergasse Inhaberin des Geschäfts "Kabuff" für Stoffe, Kaffee und Süßes. Foto: Thomas Stridde

Vanessa König führt in der Wagnergasse ihr Geschäft „Kabuff“ für Stoffe, Kaffee und Süßes. Sie wünscht sich von der Stadt „offene Kommunikation“. Vonnöten seien „konkrete Ansprechpartner, dass wir uns nicht alle Personen zusammensuchen müssen“. Schließlich beginne mit dem Neustart erst noch die schwerste Phase. Und so sei sie schon einmal verunsichert von der Info, dass der Verkauf auf Außenflächen mit 28 Euro Gebühr belegt sein soll. „Wir werden es aber schaffen“, sagt sie über ihr Geschäft. Geholfen hätten auch neue Formate wie die „Frühstückspakete“, wie der Stoffe-Verkauf über Instagram oder Online-Tutorials. Keinen Tag habe sie schließen müssen. „Im Nachhinein sage ich mir: Ich würde wieder so handeln. Die Kunden waren sooo dankbar.“