Jena. Die Bäume in der Leibnitzstraße in Zwätzen müssen für die Erschließung des neuen Wohngebiets umziehen.

Die sechs Linden in Zwätzen können bleiben – aber nicht am selben Ort

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die sechs Linden in Zwätzen können bleiben – aber nicht am selben Ort

Die am Nordende der Leibnizstraße in Zwätzen stehenden sechs Linden können nicht bleiben. So sieht das die Stadtverwaltung. Weil es massive Kritik an den Umpflanzplänen gab, hatte die Verwaltung das Vorhaben des städtischen Immobilienbetriebes KIJ noch einmal geprüft. Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) hatte die Arbeiten bis dahin ausgesetzt.

Die Umsetzung hänge unmittelbar mit der Erschließung des neuen Wohngebietes „Am Oelste“ zusammen, hieß es zur Begründung. Alle unterirdischen Leitungen (Fernwärme, Trink- und Abwasser, Gas sowie Strom) werden angebunden. Dazu sollen auch Geländehöhen angepasst werden, damit Regenwasser ausreichend abgeleitet werden könne. Dem sind die Bäume im Weg.

In der Bürgerschaft gibt es erhebliche Zweifel an den Erfolgsaussichten der Umpflanzaktion und der Eignung des ausgewählten Betriebes. Bürger zitierten auch Baumexperten. Die Stadt weist dies zurück: „Eine Umpflanzung ist möglich, da die Vitalität der Linden und deren Wurzelbereich für solch einen Standortwechsel ausreichend groß sind.“ Die Ausführung übernehme eine zertifizierte Landschaftsbaufirma, die ähnliche Umpflanzungen in anderen Kommunen bereits erfolgreich durchgeführt habe.

In der Planung des Wohngebietes wurde der Wegfall der sechs Bäume bereits berücksichtigt, und es wurden Ersatzpflanzungen im selben Bereich vorgeschrieben. Die Umpflanzung erfolge zusätzlich. Die Arbeiten sollen in den nächsten Tagen beginnen.