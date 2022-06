Die Sieger stapelten in Jena 1,80 Meter hoch

Jena. Beim Ankerstein-Wettbewerb wetteiferten Jenaer Kindergartenkinder. Der erste Preis lässt auch Bauklötzer staunen.

Bei der Imaginata hat es die Premiere im Bausteine-Spapeln gegeben. Die Ankerstein GmbH aus Rudolstadt hatte Vorschulkinder der Jenaer Kindergärten aufgerufen, an einem Stapelwettbewerb teilzunehmen. Mit 1,80 Meter baute der Kindergarten „Jenzigblick“ im Finale den höchsten Turm. Auf diese Höhe war in der Vorrunde auch die Tagesstätte „Jona & Joni“ gekommen (Foto). In vielen Kindergärten kommen die aus einer Mischung von Quarzsand, Kalk und Leinölfirnis gepressten Bausteine bereits zum Einsatz. Die Teilnehmer erhielten weitere Baustein-Sets und die Sieger gewannen obendrein einen Imaginata-Besuch, wo Kinder auch Bauklötzer staunen können.