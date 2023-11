Die Stadt Jena im Ausnahmezustand

Jena. Digital-Gipfel am Montag und Dienstag: Rathaus gibt Hinweise zu Anreise, Shuttle-Bussen, Straßensperrungen und Versammlungen. Über 1000 Besucher werden erwartet.

Der Countdown bis zum Start des Digital-Gipfels am 20. und 21. November in Jena hat begonnen. An zahlreichen Orten der Stadt laufen die Vorbereitungen für diese Großveranstaltung auf Hochtouren.

Straßensperrungen I

Um den Digital-Gipfel und den Markt der digitalen Möglichkeiten abzusichern, wird der Carl-Zeiß-Platz an beiden Tagen von 7 bis 18 Uhr ab der Einmündung Ernst-Abbe-Straße/Lutherstraße bis zur Jahnstraße/Blumenstraße voll gesperrt. Die Zufahrt zur Tiefgarage am Uni-Campus wird von der Bachstraße aus möglich sein. Außerdem wird der Parkstreifen in der Carl-Zeiß-Straße von Haus Nummer 6 bis Haus Nummer 11 am 20. November und 21. November gesperrt sein.

Demonstrationen

Gleich vier Demonstrationen sind angemeldet worden, wobei nur eine in einem Zusammenhang mit dem Digitalgipfel stünde, sagt Sebastian Wick als Vertreter der Versammlungsbehörde. So will ein Bündnis unter dem Motto „Gerechtigkeit statt rechter Politik“ die zwei Gipfeltage für den Protest nutzen: Auf der Fläche um das Ernst-Abbe-Denkmal wird unter anderem eine Mahnwache stattfinden. Außerdem mobilisieren die Aktiven zu einer Protestkundgebung am Dienstag, 21. November, 11 Uhr.

Daneben findet am Montag am Pulverturm der „Trans*Day of Remembrance“ von 17.30 bis 19 Uhr statt; die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Ernst-Abbe-Hochschule, des Studierendenwerks Thüringen in Jena und andere für mehr Geld in den Streik.

Straßensperrungen II

So kommt es als Folge des Protests zu weiteren Verkehrsbehinderungen: Am Montag zwischen etwa 8 und 10 Uhr ist die Freifläche Johannisplatz, Wagnergasse betroffen. Die Durchfahrt am Johannisplatz ist nicht möglich. Zwischen etwa 9 und 10 Uhr ist die Carl-Zeiss-Promenade (vor der Ernst-Abbe-Hochschule) betroffen. Die angemeldete Route verläuft von der Carl-Zeiss-Promenade über Tatzendpromenade, Magdelstieg, Westbahnhofstraße, Ernst-Haeckel-Platz, Schillerstraße und Leutragraben bis zum Johannisplatz. Dieser Marsch soll auf dem Fußweg stattfinden.

Zwischen etwa 10 und 13 Uhr ist ein Marsch auf folgender Route geplant: Johannisplatz – Krautgasse – Unterführung Ernst-Abbe-Platz – Ernst-Abbe-Platz – Unterführung Straßenbahn – Leutragraben – Teichgraben – Holzmarkt – Löbdergraben – Fürstengraben – Johannisplatz. Zwischenkundgebungen sollen auf den öffentlichen Flächen Ernst-Abbe-Platz, Löbdergraben vor dem Universitätshauptgebäude und am Fürstengraben vor der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek stattfinden.

Zwischen etwa 13 und 15 Uhr ist die Freifläche Johannisplatz, Wagnergasse betroffen. Die Durchfahrt am Johannisplatz wird nicht möglich sein. Von etwa 17.30 bis 19 Uhr ist die Freifläche Am Pulverturm betroffen. An beiden Tagen sind von 8 bis 18.30 Uhr rund um das Ernst-Abbe-Denkmal am Carl-Zeiß-Platz Kundgebungen mit anschließender stiller Mahnwache nachts geplant.

Die Polit-Prominenz

An zwei Tagen steht Jena im Fokus: Der Digitalgipfel wird am kommenden Montag mit Reden von Thüringens Digitalminister Wolfgang Tiefensee (SPD) und Carsten Schneider (SPD), Ost-Beauftragter der Bundesregierung, eröffnet; Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird ebenso erwartet wie Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) und Claudia Roth (Grüne), Staatsministerin für Kultur und Medien. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Dienstag nach Jena kommen. So steht in der Terminübersicht des Ministers Wissing: Familienfoto mit dem Kanzler im Volkshaus Jena. 2020 konnte der Digitalgipfel coronabedingt nur digital stattfinden.

Die Logistik

„Der technische Aufwand hält sich zu vergleichbaren Veranstaltungen in Grenzen, da das Volkshaus technisch sehr gut aufgestellt ist und viel hauseigenes Mobiliar zur Verfügung stellt“, sagt die Pressesprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums, Annika Einhorn. Minister Habeck und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ministeriums, die vor Ort auf dem Digital-Gipfel sein werden, übernachteten in Jena. Zum Gipfel werden mehr als 1000 Besucher erwartet.

Ein Anfrage bei Booking.com ergab, dass es in Jena kaum noch buchbare Hotelbetten für die Nacht zum Dienstag gibt: „94 Prozent der Unterkünfte sind an Ihren Reisedaten auf unserer Seite nicht verfügbar“.“ Das Catering übernimmt einer von mehreren Vertragspartnern des Volkshauses.

Markt der Möglichkeiten

Die Stadt Jena wird ein Begleitprogramm für die Bevölkerung auf die Beine stellen. Über 50 Unternehmen, wissenschaftliche Institutionen und Initiativen präsentieren sich am 20. und 21. November auf einem „Markt der digitalen Möglichkeiten“.

Shuttle für Besucher

Besucherinnen und Besucher für den Markt der digitalen Möglichkeiten werden gebeten, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Zwischen den Standorten werden kostenlose Shuttle-Busse fahren. Der erste Bus wird am Montag um 7.30 Uhr am Paradies-Bahnhof (Haltestelle Knebelstraße 11) starten und dann Station am Volkshaus (Haltestelle Ernst-Abbe-Straße 15), am Westbahnhof (Westbahnhofstraße) und an der Ernst-Abbe-Hochschule (Haltestelle Carl-Zeiß-Promenade) machen. Auf dieser Strecke werden die Busse an beiden Tagen bis 17.45 Uhr circa halbstündlich pendeln. Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto anreisen, werden gebeten, die Parkhäuser im Stadtzentrum zu nutzen oder die etwas außerhalb gelegenen Parkplätze (Seidelstraße, Am Gries) anzufahren. Der Parkplatz Eichplatz steht wegen des Weihnachtsmarktes nur auf verringerter Fläche zur Verfügung.