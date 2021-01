Was als Voraussetzung mitzubringen ist? Interessierte müssen in Jena wohnen, dürfen nicht vorbestraft sein, sollten das 25. Lebensjahr vollendet haben und nicht älter als 70 Jahre alt sein. Die Stadt Jena sucht Schiedspersonen für eine fünfjährige, ehrenamtlich Tätigkeit.

Zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen besteht die Aufgabe der Schiedspersonen darin, festgefahrene Konfliktsituationen und verhärtete Fronten durch Verhandlungsgeschick aufzubrechen und dadurch kleinere Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zivilrechtlicher und strafrechtlicher Art zu schlichten und durch Abschluss eines entsprechend zu protokollierenden Vergleichs zu beenden.

Die Schiedsperson wird in vielfältigen Bereichen tätig, zum Beispiel in Nachbarschaftsstreitigkeiten, bei Schmerzensgeld und sonstigen Schadenersatzansprüchen, aber auch in Fällen leichter Körperverletzung, des Hausfriedensbruchs, der Beleidigung oder Sachbeschädigung.

Interessierte senden bitte eine schriftliche Bewerbung mit kurzem Lebenslauf, mit telefonischer Erreichbarkeit sowie einer MfS-Erklärung bis zum 14. Februar an: Stadtverwaltung Jena, Fachdienst Recht, Am Anger 15, 07743 Jena