Begegnung auf dem Basar in Teheran: Aus dem Iran berichtet Thorge Berger bei der Lichtbildarena im Jenaer Volksbad, die am Samstag und Sonntag zu Bilderreisen rund um die Welt einlädt.

Die Top-10-Veranstaltungen am langen Wochenende in und um Jena

Musik, Ausstellungen, Feste und offene Türen: Jena und Umgebung bietet von allem etwas.

1 Salto Mortale im Kassablanca

Die Hip-Hop-Band „Neonschwarz“ aus Hamburg geht auf „Salto Mortale“-Tour und besucht am Freitag, 30. September, auch das Jenaer Kassablanca. Einlass ab 19 Uhr.

2 Autor Landolf Scherzer in der Ernst-Abbe-Bibliothek

Autor und Publizist Landolf Scherzer stellt in der Jenaer Ernst-Abbe-Bibliothek am Freitag, 30. September, 19.30 Uhr, sein neuestes Werk „Leben im Schatten der Stürme“ vor. Tickets sind auch an der Abendkasse erhältlich.

3 Einmal um die Welt im Volkshaus

Ein Wochenende lang geht es vom 1. bis 2. Oktober, zwischen 10 und 23 Uhr, im Jenaer Volkshaus um die Welt – mit dem Reise-Festival „Lichtbildarena“. Das Komplette Programm gibt es unter: www.lichtbildarena.de/festival/

4 Wissenschaft und Kunst im Trafo: Ausstellungseröffnung mit Konzert

Fünf internationale Künstlerinnen und Künstler verbrachten die letzten Monate in Jena und haben sich von den Forschungen unterschiedlicher Institute inspirieren lassen. Das Projekt „Künstlerische Tatsachen“ mündet in einer Ausstellung. Vernissage ist am Samstag, 1. Oktober, ab 16 Uhr. Der Vernissage-Abend endet ab 21.30 Uhr mit einem Konzert.

5 Flohmarkt im Lisa

Kunst und Krempel können am Sonntag, 2. Oktober, von 15 bis 18 Uhr im Garten des Stadtteilzentrums Lisa in Lobeda-West neue Besitzer finden.

6 Feiern am Göschwitzer Bahnhof

Sieben Jahre Wiedereröffnung des Bahnhofsgebäudes Jena-Göschwitz werden am 3. Oktober am Gleis 3/4 gefeiert. Ab 9 Uhr brennt der Rost, es gibt ein Kuchenbüffet und Drinks. Das neue Reisezentrum kann besichtigt werden.

7 „Maustag“ bei den Unternehmen

Am 3. Oktober wird der Aktionstag „Türen auf mit der Maus“ veranstaltet. Dabei geben Unternehmen Kindern einen altersgerechten Einblick in ihre Arbeit. Mit dabei: die Jenaer Digitalagentur DotSource (von 10 bis 15 Uhr; Anmeldungen noch bis Freitag, 30. September, unter: events@dotsource.de) und Vacom in Großlöbichau.

8 Oldtimer in Quirla

Ein großes Oldtimertreffen am Truck-Stop in Quirla mit Bauernmarkt und Musik gibt es am 3. Oktober ab 10 Uhr.

9 Partnerschaftsfest: Jena - Erlangen mit Kneipenquiz

Den Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober feiern die Partnerstädte Jena und Erlangen gemeinsam mit einem Festakt in Jena. Er beginnt am Montag, 11 Uhr, im Volkshaus. Neben vielen Programmpunkten wird auch das Kneipenquiz im Café Immergrün stattfinden. Start ist 14.30 Uhr.

10 Marktbrunnenfest in Kahla

Zum Kahlaer Marktbrunnenfest wird am 2. und 3. Oktober ab 13 Uhr geladen: Es wird einen Jahrmarkt mit Karussell, Bull-Riding, Monster-Rodelbahn und Bungee-Trampolin geben. Am Sonntag, 19 Uhr, wird zum Fackelumzug geladen.