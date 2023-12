Veranstaltungen Die Top-Veranstaltungen am Wochenende in Jena und Umgebung

Jena Adventskonzerte und einige Besonderheiten: Kindertheater, Keimzeit im F-Haus, Ella Endlich im Volkshaus und Händels „Messiah“ in der Stadtkirche

Adventskonzerte des Otto-Schott-Chores

Der Otto-Schott-Chor lädt am Freitag, 15. Dezember, 19 Uhr (Kirche Cospeda), sowie am Samstag, 16. Dezember, 15 Uhr (Peterskirche Lobeda) und 18 Uhr (Kirche Wöllnitz), und am Sonntag, 17. Dezember, 15 Uhr (Kirche Kunitz), zu den traditionellen Adventskonzerten. Der Eintritt ist frei; um eine Kollekte wird gebeten.

Unter der Leitung von Christian Herrmann wendet sich der Chor dieses Jahr Benjamin Brittens Weihnachtsklassiker „A Ceremony of Carols“ zu. Daneben werden auch traditionelle Weihnachtslieder wie „Leise rieselt der Schnee“ im klassischen Satz des bekannten Kirchenmusikers Ulrich Schicha oder „Morgen kommt der Weihnachtsmann“, modern gesetzt von der zweiten Chordirigentin Maike Jonetz-Mentzel, zu hören sein.

Keimzeit im F-Haus

Das traditionelle Dezember-Konzert im F-Haus Jena gehört zu einer jeden Keimzeit-Tour. Am Freitag, 15. Dezember, ab 19 Uhr wird die Kultband wieder die Bühne des F-Hauses entern.

Theater für Kinder

Frei nach Grimm wird am Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, das Märchen die „Die kluge Bauerntochter“ als „Tischtheater“ für alle Kinder ab fünf Jahren im Büro Theater in der Beutnitzer Straße 27 präsentiert. Es ist die Heldinnenreise einer jungen Frau, die mit Witz und Verstand das Elend besiegt, den Esel ergattert, den König verzaubert und dann: die Welt ein bisschen besser macht.

Jazz im Advent: Das 4. Kiezkonzert wird weihnachtlich

Am Vorabend des dritten Advent, am Samstag, 16. Dezember, ab 20 Uhr stellen sich der Schweizer Simon Quinn und der Deutsche Andres Böhmer dem Kiezkonzertpublikum in Jena-Ost, im Bürotheater, Beutnitzer Straße 27, als Duo „Fojorina“ vor. Es erklingt europäischer Jazz.

Dornröschen in der Imaginata

Zum Puppentheater „Dornröschen – alles begann in der Küche“ für Menschen ab drei Jahren wird am Samstag, 16. Dezember, 16 Uhr, in die Imaginata, Löbstedter Straße 67, geladen. Die Köchin Hanne-Berta-Luise Kochlöffel erzählt, wie sich die Sache mit Dornröschen wirklich zugetragen hat – denn sie war schließlich dabei.

Konzert der Jenaer Philharmonie mit Pianistin Marianna Shirinyan

Ein rund ein­stün­di­ges Kon­zert­er­leb­nis wartet am Sams­tag, 16. Dezember, ab 19 Uhr wieder im Volkshaus auf die Zuhörer. Die Jenaer Philharmonie mit Pianistin Marianna Shirinyan lässt Werke von Schumann und Ravel erklingen. Im Anschluss an das Kon­zert besteht die Mög­lich­keit, in locke­rer Atmo­sphäre bei einem Getränk mit den Küns­tle­rn des Abends ins Gespräch zu kommen.

Händels „The Messiah“ in der Stadtkirche Jena

Der Studierendenchor „Collegium Vocale“ führt am Samstag, 16. Dezember, ab 19 Uhr in der Jenaer Stadtkirche in Begleitung durch die Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt das berühmteste Oratorium der Welt auf: G. F. Händels „The Messiah“. Ein handverlesenes Solistenquartett lässt die Arien in barockem Glanz erstrahlen, ein Countertenor aus Dresden ist mit dabei. Dirigent ist der bekannte Jenaer Chorleiter Fabian Pasewald.

AG Tanztee im Kulturbahnhof

Die Band „6Exhance“ präsentiert am Samstag, 16. Dezember, ab 20 Uhr im Kulturbahnhof am Spitzweidenweg 28 eine Overdrive-Gitarre, manchmal episch, immer schwer, ein schreiendes Saxophon mit epileptischen Wahnvorstellungen aus dem Jenseits, ein Presslufthammer-Schlagzeug. Begleitet werden sie von „Spinifex“, einer sechsköpfigen Band mit Musikern aus Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland und USA, die jeden Versuch der Vereinnahmung in ein geläufiges Genre pulverisiert. Im Kern eine Jazzformation brechen sie in alle möglichen musikalischen Gefilde aus.

Winterwunderland im Volkshaus

Kinderliedermacher Thomas Koppe lädt am Sonntag, 17. Dezember, ab 10 Uhr ins Volksbad und verwandelt es in das Winter-Weihnachts-Wunderland. Auf Klein und Groß wartet ein lustiges Weihnachtsprogramm voller Musik, Spaß und Bewegung.

„Tischlein, Drag dich!“

Ivana Venus, Sugar van Shock und Heidi Witzka laden am Sonntag, 17. Dezember, ab 16 Uhr im Kassablanca zu regionalem Drag, Kaffee, Snacks und Bingo ein.

„The String Company“ spielt weihnachtliche Melodien

Bei Kerzenschein und Glühwein kann man am Sonntag, 17. Dezember, ab 16 Uhr in der Kulturkirche Löbstedt Weihnachts-Klassiker wie „Guten Abend, schön Abend“ und „Sind die Lichter angezündet“ hören.

Ella Endlich singt im Volkshaus

Ella Endlich wird mit ihrem Vater Norbert Endlich am Sonntag, 17. Dezember, ab 18 Uhr im Volkshaus das Konzertpublikum mit lebensnahen Anekdoten, Weihnachtsgeschichten und echtem musikalischen Können durch die Weihnachtszeit begleiten.