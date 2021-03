Die verpackte Mülltonne

Das Symbol dafür, dass eines Tages alles besser wird, ist am Holzmarkt zu finden und hässlich wie die Nacht. Ein verpackter Mülleimer, der einzige weit und breit. Ich frage mich seit Monaten, warum ein blauer Müllsack den Einwurf unmöglich macht und dieser mittlerweile löchrige Sack auch noch mit Paketklebeband versiegelt wurde. Dass allerdings direkt daneben der Kommunalservice eine orangefarbene Tonne hinstellte, verleiht dem Ganzen etwas skurrile Züge. Wir befinden uns im schönen Zentrum und Familie Hempel – die mit dem Sofa – hätte ihre Freude an dem Anblick.

Nun ist dieses Symbol nicht vom Himmel gefallen, sondern vom Kommunalservice gewollt. Inmitten der Pandemie und angesichts der fehlende Freiluftgastronomie lädt zumindest die Bank zum Verweilen ein, zum Verzehr des Mittagsimbisses zum Beispiel, weshalb die Mülltonne förmlich überquoll. Auch dies hätte den Hempels gefallen. Tatsache ist: Der Mülleimer wird erst dann wieder freigelassen, wenn die Pandemie überwunden ist. So bleibt uns zum Trost ein schöner Baum mit einem idyllischen Namen, der so gar nicht zur Mülltone passen will: die Kaukasische Flügelnuss. Um ehrlich zu sein: Ich musste im Rathaus nachfragen, um zu erfahren, welche Art hier als Schattenspender dient. Seit 19 Jahren!