Die vielen energetischen Seiten von Jena

Wer in Jena Rad fährt oder joggt, dem könnte dieser Hinweis auf gefährliche Elektrizität schon begegnet sein. Das Andreaskreuz ist an mehreren Bahnübergängen zu finden.

Jena. Erkenne deine Stadt: Auflösung des traditionellen Jenaer Sommerrätsels 2022. Hauptpreis geht an Tina Weichelt

Wie verrückt ist das denn? In den Wochen unseres seit Jahren gepflegten Sommerrätselspiels „Erkenne deine Stadt“ ist uns diesmal von der Leserschaft mehrfach gespiegelt worden: Och, nö, viel zu schwer in diesem Jahr! Hatten wir also überzogen, nachdem das Spiel uns im vorigen Jahr ein sehr großes Maß 100-prozentig richtiger Einsendungen beschert hatte? Das Spiel „Erkenne deine Stadt“ hatten wir in diesem Jahr unter die Überschrift „Energie“ gestellt. Und im „Erkenne“-Team gab es Leute, die hatten gesagt: Wir müssen’s 2022 bissel schwerer machen.

Unsere Kollegin Jana Röckelein betätigte sich als Glücksfee. Foto: Thorsten Büker

Kurz vor Einsendeschluss schien die Resonanz nicht so sonderlich groß. Dann gab’s aber zum Einsendeschluss hin noch mal einen ordentlichen Ruck im Redaktionsbriefkasten. Mit 243 Zuschriften war der Vorjahreswert fast wieder erreicht. Und kaum zu glauben: Mehr als die Hälfte der Zuschriften landete wieder auf dem Stapel „Alles richtig“. Unserer Kollegin Jana Röckelein oblag es am Freitag, aus dem „Alles richtig“-Stapel sechs Zusendungen herauszufischen, auf die die hübschen Siegerpreise entfallen.

Wir bedanken uns herzlich bei allen Teilnehmern und freuen uns über die vielen freundlichen Kommentare. „Vielen Dank für den interessanten Rätselparcours, der uns mehrfach zum Vergleich der Fotos mit der entsprechenden Örtlichkeit in der Stadt gelockt hat“, schrieb zum Beispiel Rolf Biertümpfel. Oder Telse Nick: „Es hat wieder viel Spaß gemacht, obwohl es teilweise sehr knifflig war.“

Einigermaßen knifflig schien uns bei der Auswertung der Einsendungen in der Tat zum Beispiel die Frage nach dem Solarpark. Er befindet sich bei Isserstedt – mehrere Leserinnen und Leser tippten fälschlich auf Ilmnitz, wo sich ebenfalls ein Solarpark befindet.

Zu den Preis-Gewinnern: Das von der Firma Carl Zeiss gestiftete hochwertige Fernglas geht an Tina Weichelt aus Jena. Den Zwei-Personen-Gutschein für einen Tages-Trip nach Mainz samt An- und Abreise mit Zug , Übernachtung im Intercity-Hotel und Führung durch die Schott-Konzernzentrale gewinnt unser Leser Tim Hofmann aus Jena. Susanne Brauer aus Jena darf sich freuen über zwei Sonnenliegestühle, die die Jenaer Stadtwerke gestiftet haben. Die Noll-Wirtsleute Michaela Jahn-Neubert und Andreas Jahn hatten einen 50-Euro-Gutschein für die Beköstigung zweier Personen unserem Erkenne-Spiel gewidmet: Dieser Preis geht an Jörg Obstfelder. Einer Zuschrift von Ch. Martin aus Dresden, in der alle 31 Fotorätsel richtig gelöst worden sind, hat Kollegin Röckelein das „Lexikon zur Stadtgeschichte“ zugelost.

Dann wäre da noch der Sonderpreis, den „Bücherstuben“-Inhaber Gunther Philler und sein Sohn Kristian Philler gestiftet haben: das soeben von ihnen neu aufgelegte Büchlein „Jena in Wort und Bild“ – die Neu-Interpretation eines 1896 ersterschienenen Bilderbuches mit Jena-Sprüchen, zu denen sich Zeitgenossen hinreißen ließen. Dieses Buch hat Achim Heide aus Jena gewonnen.

Ein Dank der Redaktion geht an dieser Stelle an Kristian Philler, der unser Spiel mit Ideen und Fotos wieder tatkräftig unterstützt hat.

Alle Sieger werden von uns in den nächsten Tag informiert.