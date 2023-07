Die vielen Namen des Jenaer Wahrzeichens

Jena. Nun prangt der offizielle Name wieder in roten Leuchtbuchstaben am Kopf des Gebäudes.

Keksrolle, Uniturm, Intershopturm oder Penis Jenensis - das Wahrzeichen der Stadt Jena hat viele Namen. Der offizielle prangt nun wieder in roten Leuchtbuchstaben am Kopf des Gebäudes und gibt dem Jentower quasi ein Gesicht. Mit insgesamt 159 Metern Gesamthöhe, einschließlich der Antenne auf der Turmspitze, ist der Jentower eines der höchsten Bürogebäude in den östlichen Bundesländern. Auf 32 Etagen gibt es über 23.000 Quadratmeter Gewerbe- und Büroflächen, darunter ein Gourmet-Restaurant und ein Hotel.