Die Welt von „Ksju“ entfaltet sich im Kassablanca

Jena. Vernissage am Freitag und Hinterhofgeflüster am Samstag: Jenas Club lädt zu Musik, Kunst und Workshop

Es sind die Hinterhöfe, in denen sich das Leben abspielt. Hier geschehen die ungesehenen Höhepunkte. Noch immer ruht das Kassablanca im Pandemiemodus, doch es gibt ja den Hinterhof, den Backyard, wo sich Kunst- und Clubszene unter dem großen freien Himmelszelt zwischen den bunten Kassa-Waggons zusammenfinden können. So hat das Kassa-Team die Veranstaltungsreihe „Comebackyard“ entwickelt, die am Samstag in die dritte Runde geht.

Lea Schmee absolviert derzeit eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau, hat bereits ein Studium der Kunstgeschichte hinter sich. Sie hat die dritte Veranstaltung in der Kassa-Reihe Comebackyard geplant und ein buntes, vielfältiges, feministisches und queerfreundliches Tagesprogramm auf die Beine gestellt. So werden am Samstag gleich drei DJanes auflegen: ANTR aus Leipzig, Knizzle aus Chemnitz und Trilla aus Jena. Obwohl die elektronische Musik ursprünglich für eine diverse Szene stand, sieht es heute hinterm Pult meist weiß und männlich aus. Im Kassablanca wird dem schon lange gegengesteuert. Unter anderem wird der DJ-Workshop „Frauenzimmer“ angeboten, der von Frauen für Frauen hinterm Pult ist.

Zwischen Glauben, Mythen und Märchen

Neben DJ-Klängen wird es beim dritten Comebackyard im Kassa-Hinterhof auch einen Dragqueen-Auftritt von Heidi Witzka geben. Neben Tanz und Feierstimmung wird der Tag von einer Ausstellung bereichert. Die junge Künstlerin „Ksju“ zeigt einen Querschnitt durch ihre vielfältige künstlerische Arbeit, die geprägt wurde durch ihre auf zwei Kulturen basierende Sozialisation. Geboren ist die Bauhausstudentin in Deutschland, ihre Mutter stammt aus der Ukraine und so wuchs Ksju mit einem orthodoxen Hintergrund seitens der Mutter auf, während sie ihren Vater, der Diplom-Philosoph ist, als Atheisten bezeichnet.

Gebete, Ikonen, Glaube und Aberglaube prägten Ksju, aber auch das Fragen und Forschen. Heute blickt die 27-Jährige auf den mütterlichen Glauben gleichzeitig mit Distanz und liebevoller Nähe. Es sei eine Welt voll Mythen, Märchen und Geistern, die sich ihr eröffnet habe, und so habe sich auch die Welt von Ksju entwickelt.

Diese Welt können alle Hinterhof-Besucher am Samstag entdecken, wenn sie Bilder, Objekte und Animationen von Ksju betrachten: ein Glas-Skulpturen-Altar, Audiokunst, Drucke, Zeichnungen und Video-Animationen, wird die Künstlerin in ihrer ersten Solo-Ausstellung zeigen.

Abtauchen in Ksjus-Welt kann man jedoch schon am Freitag, 20. August, wenn um 18 Uhr die Vernissage der Ausstellung stattfindet. Der Raucherraum des Kassablancas wird dabei zum Ausstellungsraum für Ksjus Mixed-Media-Kunst. Und bitte nicht die Notdurft auf der „Scheißhaushütte“ verrichten, sie gehört zu Ksjus Kunstobjekten und darf von den Gästen bemalt und beschrieben werden. Untermalt wird die Vernissage am Freitag von Klängen des „Alles für die Cutz“-HipHop-DJ-Workshops, der im Kassablanca zeitgleich läuft.

Freitag, 20. August, 18 Uhr: Vernissage im Raucherraum des Kassablanca

Samstag: 21. August, ab 14.30 Uhr bis zum Abend: Comebackyard Vol III mit DJs, Dragqueen-Auftritt und Ausstellung; Tickets gibt’s an der Tageskasse und im Vorverkauf