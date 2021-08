Die Zeit derBetonköpfe

Was bin ich als Ostler doch immer wieder genervt, wenn westdeutsche Dok-Filmer den Eindruck transportieren, junge Leute seien in der DDR bis 1989 in Kulturbelangen so einigermaßen zufriedengestellt worden. – Vor allem mit Hilfe der DDR-Jugendorganisation FDJ. Wohl trug zu diesem Eindruck bei, dass die FDJ 1988 Erfolg hatte mit der Einladung des US-Rockstars Bruce Springsteen. Es folgte dazumal das größte Konzertereignis der DDR-Geschichte. In Wahrheit hatten viele junge Leute nix am Hut mit Blauhemd und piefigem Grenzmauer-Land.

Nur ist das so leicht an die heutige Jugend nicht zu vermitteln. Seit Jahren klagen hiesige Geschichtsvereine, dass Schulen nicht eben Schlange stünden wegen Angeboten zur DDR-Geschichte. Feinsinniger neuer Versuch: Das Thüringer Archiv für Zeitgeschichte „Matthias Domaschk“ wird 2022 im „Trafo“ (Nollendorfer Straße) eine Ausstellung zur Geschichte der „Jenaer Hofvernissage“ (Lokalseite 15) anbieten. Aktuell treibt das Archiv dazu ein Interview-Projekt voran. Stasi und Behörden hatten 1988 den Bau einer Mauer in einem Hinterhof veranlasst, um ein alternatives Kunstprojekt junger Leute zu torpedieren. Das passte gut zur DDR. Herr Honecker war zu Beginn der Karriere FDJ-Chef, am 13. August 1961 Projekt-Chef für den Berliner Mauerbau und am Ende Chef der obersten Betonköpfe.