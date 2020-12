Dieb stiehlt in Jena Kindermotorrad - und lässt mitgebrachtes Fahrrad zurück

30.12.2020, 14:57

Jena Ein unbekannter Dieb hat in Jena ein Kindermotorrad gestohlen und im Gegenzug ein Fahrrad am Tatort zurückgelassen. Die Polizei meldet erneut Kellereinbrüche in Jena