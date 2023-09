Dieb stiehlt Rucksack aus verschlossenem Pkw und Unbekannter hinterlässt vierstelligen Schaden und flüchtet - Die Polizeimeldungen aus Jena

Jena. Eine unbekannte Person beschädigte ein Auto und machte sich aus dem Staub. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Jena.

Ein 79-Jähriger ist am Mittwochvormittag mit seinem E-Bike gestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach den Angaben der Polizei war der Mann auf dem Radweg in der Wiesenstraße unterwegs. Bei einem Fahrbahnwechsel rutschte er über den Bordstein und fiel hin.

Unfall im Berufsverkehr

Mitten im morgendlichen Berufsverkehr ereignete sich am Mittwoch ein Verkehrsunfall. Eine 58-jährige Fahrerin eines Pkw Suzuki fuhr aus der Friedrich-Engels-Straße kommend und bog nach links auf die Stadtrodaer Straße ab.

Aufgrund von Stau musste sie im Bereich einer Einmündung halten. Als sich der Stau auflöste fuhr sie an, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Sie stieß mit einem Mercedes zusammen. Beide Fahrzeuge erlitten einen Sachschaden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Unbekannte Person beschädigt Auto

Eine Zeugin hat am Mittwochmorgen Ihren beschädigten Pkw vorgefunden. Der Pkw VW war von Freitag an in der Schützenhofstraße am Fahrbahnrand geparkt. Wie die Polizei mitteilte, stieß eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug gegen die linke Seite des VW, beschädigte diesen und flüchtete.

Der entstandene Sachschaden wird aktuell mit knapp 5.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Hierbei soll das Aktenzeichen 0233558/2023 angegeben werden.

Rucksack aus Pkw gestohlen

Aus einem verschlossenen Pkw stahl am Mittwochvormittag ein unbekannter Langfinger einen Rucksack. Der Opel stand laut Polizei auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Rodaer Straße in Hermsdorf. Wie der Unbekannte in das Fahrzeug kam, sei derzeit unbekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

