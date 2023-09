Diebe im Solarpark: Schaden wird auf mehrere 10.000 Euro geschätzt

Zinna. In einem Solarpark im Saale-Holzland-Kreis haben Unbekannte einen hohen Schaden angerichtet.

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Zinna bei einer Biogasanlage mehrere Wechselrichter von einem umfriedeten Solarpark gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, richteten die Täter einen hohen Sachschaden an, der auf mehrere 10.000 Euro geschätzt wird. Der Wert der Wechselrichter wird mit rund 40.000 Euro angegeben.

Hinweise zum Diebstahl bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428-640 oder jede andere Polizeidienststelle.

