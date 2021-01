Die Einbrecher hatten die Felgen am Porsche abmontiert und auch die Heckklappe mitgenommen.

Jena. Ob die Unbekannten wussten, dass sich in einer Jenaer Autowerkstatt ein Porsche befand, kann nur vermutet werden. Bei der Demontage und dem Transport gingen die Langfinger äußerst genau vor.

Diebstahl in Autowerkstatt in Jena: Eigentümer findet Porsche ohne Felgen vor

Auf Beutezug waren Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag. Der Eigentümer einer Werkstatt Am Anger in Jena entdeckte Dienstagmorgen ein aufgebrochenes Tor. Zuvor hatten die Langfinger die angrenzende Bahnanlage überquert und waren über eine Hecke zu einem Fenster gelangt. Erst wurde die Scheibe eingeschlagen, anschließend die Sicherungsschrauben des Fenstergitters entfernt.

In der Werkstatt befand sich zu diesem Zeitpunkt ein Porsche. Ob dies die Unbekannten wussten, bleibt reine Vermutung. Zumindest nutzten sie die Gunst der Stunde. Sie demontierten die Felgen und die Heckklappe. Außerdem nahmen die Täter vier Bremsscheiben, -klötzer, -sattel und zugehörige Schrauben mit. Das Fahrzeug wurde dazu linksseitig auf Holzklötzer und rechtsseitig auf eine liegende Aluleiter aufgebockt. Die Bremsleitungen wurden ebenfalls größtenteils durchtrennt.

Nachdem die Unbekannten das Schiebetor von innen aufgehebelt hatten, transportierten sie ihre Beute im Wert von etwa 8500 Euro ab. Der verursachte Sachschaden wird auf ungefähr 600 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

