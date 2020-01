Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Diebstahl, Verkehrsunfall und Trunkenheitsfahrt

Diebe haben von dem Gelände einer Autovermietung in Jena die Kennzeichentafel eines Fahrzeugs gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hätten die Diebe außerdem das komplette linke Rücklicht abgebaut und gestohlen.

Unfall auf der Hornstraße

Ein 54-Jähriger Autofahrer ist am Mittwochmorgen beim Abbiegen mit einem Fahrradfahrer in Jena zusammengestoßen. Laut Polizei wollte der Mann von der Hornstraße in den Magdelstieg abbiegen. Er kollidierte dabei dem von links kommenden 35-jährigen Radfahrer, der stützte und sich leicht am Oberkörper verletzte.

Polizei kontrolliert betrunkenen Fahrer

Bei einer Kontrolle haben Beamte am Mittwochabend einen betrunkenen 47-Jährigen Autofahrer kontrolliert und ihn aus dem Verkehr gezogen. Die Polizisten hätten gegen Mitternacht den 47-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle in der Jägerbergstraße angehalten und Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab 1,39 Promille. Die Beamten zeigten den Mann an und nahmen ihm den Autoschlüssel ab.