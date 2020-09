Dienstädt. Maurermeister Wolfram Schmiedl aus Dienstädt wurde am Donnerstagmorgen gleich doppelt gratuliert.

Dienstädt: Ehrennadel in Silber zum 60. Geburtstag

Die Ehrungen und Glückwünsche waren am Donnerstagmorgen im Garten der Familie Schmiedl in Dienstädt längst beendet, der Tisch war mit Häppchen und Getränken belegt, da zeigte der gerade Geehrte Wolfram Schmiedl, der an diesem Tag seinen 60. Geburtstag feierte, Emotionen.