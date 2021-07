Dienstjubiläum für den Landrat im Saale-Holzland

Eisenberg. Andreas Heller steht seit 15 Jahren im Amt

Andreas Heller (CDU) ist seit 15 Jahren Landrat des Saale-Holzland-Kreises. Am 1. Juli 2006 trat er sein Amt an. Er gehört damit zu den fünf dienstältesten Landräten in Thüringen; länger sind nur Werner Henning (Eichsfeld), Martina Schweinsburg (Greiz), Harald Zanker (Unstrut-Hainich-Kreis) und Thomas Müller (Hildburghausen) im Amt.

„Das waren ohne Zweifel die aufregendsten und arbeitsreichsten 15 Jahre in meinem Leben“, sagte Heller anlässlich des Jubiläums. „Ich freue mich sehr, dass ich gemeinsam mit vielen Partnern im Landkreis in diesen Jahren viel erreichen konnte, und danke ausdrücklich allen, die mich hier immer wieder unterstützt haben.“

Wichtige Wegmarken der vergangenen Jahre waren unter anderem Um- und Ausbau oder Sanierung diverser Schulen im Kreis, die Gründung der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Saale-Holzland, die Sanierung und Wiedereinweihung des Stadtrodaer Schlosses als Sitz des Amtsgerichts und die Auszeichnung als Bioenergie-Region. Auch der der Bau des neuen Bettenhauses an den Waldkliniken Eisenberg und der Neubau des Jobcenters in Eisenberg seien Meilensteine.

„Wir können zusammen stolz auf unseren Landkreis sein“, betonte Heller.