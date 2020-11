Diesmal sehr stille Würdigung fürs Jenaer Ehrenamt

Etwas lieblos und leider nicht so feierlich wie sonst gibt es in diesem Jahr die Ehrenamtscard für verdienstvolle Ehrenamtliche, die sich in den Vereinen und Kirchen fürs Gemeinwohl einsetzen. Zwar war bereits der „Schwarze Bär“ am 2. Dezember für eine Auszeichnungsveranstaltung gebucht, doch Corona hat auch dieses Vorhaben zunichte gemacht.

So heißt es dieses Jahr für 24 Auserwählte, sich die Ehrenamtscard selbst abzuholen. Dazu haben die Geehrten alle einen Brief von der Stadt erhalten. Mit dem müssen sie sich persönlich zum Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Jena, Lutherplatz 3, begeben. Da die Gebäude der Stadtverwaltung nur nach Terminvereinbarung betreten werden können, muss man klingeln und kann dann bei den Mitarbeiterinnen am Einlass bei Vorlage des Briefs die Ehrenamtscard nebst Gutschein von 20 Euro und einer Urkunde entgegennehmen. Das ist ab sofort bis zum 22. Dezember möglich. Auch in diesem Jahr habe man die Vereine ermuntert, besonders aktive Menschen aus ihren Reihen für die Ehrenamtscard vorzuschlagen, sagt Elisabeth Wackernagel, die Vorsitzende des Jenaer Ehrenamtsbeirats. Die Wahl sei schließlich auf 24 Ehrenamtliche gefallen, die aus einer breiten Palette von Vereinen kommen. Darunter befinden sich der Förderverein vom Johannisfriedhof, die Sielmann-Rangers, die Bürgerstiftung Jena, der Tschernobylverein, das Kinderbüro Winzerla, Kirchgemeinden, Crossroad Jugendkultur und der Blasmusikverein Carl Zeiss Jena. Die für zwei Jahre geltende Ehrenamtscard umschließt eine Menge Angebote in ganz Thüringen, die man vergünstigt nutzen kann. In Jena sind das zum Beispiel ermäßigte Eintritte in die Museen, ins Freizeitbad Galaxsea oder auch für Konzerte im Volkshaus wie etwa mit der Jenaer Philharmonie. Über Jena hinaus gibt es mit der Card unter anderem Nachlässe im Erfurter Zoo und im Nationaltheater Weimar, wo es sogar zwei Tickets zum Preis von einem gibt. Mehr Informationen im Internet unter www.thueringer-ehrenamtscard.de