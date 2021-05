Digitale Beratung an der Universität Jena

Jena. Ein mehrwöchiges Angebot für Studieninteressenten wird geboten.

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena will Studieninteressierten bei der Orientierung und Planung eines Studiums helfen. Dafür wird ihnen in der Pandemie viel Zeit eingeräumt. Zwei Wochen lang, vom 17. bis 31. Mai, bietet die Uni ein digitales Programm mit Live-Veranstaltungen, Video-Chats, Erklärvideos und vielem mehr. An knapp 60 digitalen Informationsständen wird das umfangreiche Studienangebot der Uni Jena vorgestellt.

„Außerdem gibt es 360-Grad-Rundgänge und mehr als 100 Live-Angebote“, sagt Andrea Stiebritz, die Dezernentin für Studierende. Die Angebote umfassten auch Informationsveranstaltungen der Zentralen Studienberatung, des Studierendenwerks Thüringen und anderer Partner der Universität.

Offiziell eröffnet werden die Infotage im Live-Stream auf dem Youtube-Kanal der Uni am 17. Mai ab 17 Uhr mit dem deutschsprachigen Meister im Poetry Slam, Friedrich Herrmann, der von seiner Zeit als Student in Jena berichtet.

Infos unter www.uni-jena.de/infotage; Persönliche Termine können zudem bei der Zentralen Studienberatung vereinbart werden: 03641/94 11 111 (Mo-Fr von 9 bis 11 Uhr erreichbar) oder per E-Mail: zsb@uni-jena.de