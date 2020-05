Die für diesen Samstag geplante Lange Nacht der Museen in Weimar ist verschoben. Daher bietet die Klassik Stiftung Weimar eine digitale Museumsnacht an.

Weimar. Die lange Nacht der Museen ist bis auf Weiteres verschoben. Doch hier sehen Sie die Alternative. Die digitale Museumsnacht in Weimar.

Digitale Nacht der Museen in Weimar hier live sehen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Digitale Nacht der Museen in Weimar hier live sehen

Die für diesen Samstag geplante Lange Nacht der Museen in Weimar ist verschoben. Daher bietet die Klassik Stiftung Weimar mit dem Deutschen Bienenmuseum, dem Druckgraphischen Museum Weimar und dem Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens am Samstag eine digitale Museumsnacht an.

Samstagabend sehen Sie hier zwei Live-Rundgänge statt:

Ab 18 Uhr durch das Wittumspalais:

Ab 20 Uhr durch das unterirdische Magazin der Herzogin Anna Amalia Bibliothek:

Schon ab 15 Uhr können Nutzer hier in Videorundgängen Ausstellungshöhepunkte des Bauhaus Museums, der Parkhöhle, des Museums für Ur- und Frühgeschichte, der Pavillon-Presse und des Bienenmuseums erleben. Weitere Möglichkeiten, die Museen der Stiftung digital zu erkunden, werden ebenfalls auf der Seite eingebunden sein.

Weimar im Shutdown – Ein Video wird zum Internet-Hit