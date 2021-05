Digitaler Spießrutenlauf

Thorsten Büker über Jenaer Kaufleute am Internet-Pranger

Unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit! Wer Hitler mit Merkel vergleicht, sucht schlicht die Provokation. Erbärmlich. Aber nachzulesen in einer jener Facebookgruppen, die in der Pandemie auf Zulauf hoffen.

Neuerdings werden Jenaer Kaufleute an den Pranger gestellt, die Kunden gegenüber ein Zutrittsverbot aussprechen: Sie tragen keinen Mund- und Nasenschutz, führen aber mutmaßlich ein Attest bei sich, das sie angeblich von dieser Pflicht befreit.

Eine Drogerie steht am Pranger, eine Kaufhalle auch. „Jenaer Coro-Nazis“ heißt die Facebook-Seite, die zum digitalen Spießrutenlauf avanciert und wieder einmal Geschichte relativiert, spricht man dort doch von einer modernen Art der Apartheid.

Dass eine fallende Inzidenz in Jena hoffen lässt, dürfte diese verbale Radikalisierung ebenfalls bald beenden. Eine Erkenntnis, die bleibt und erschreckend ist: nämlich wie in Notsituationen demokratische Entscheidungsprozesse delegitimiert und verächtlich gemacht werden. – Ich habe am Nachmittag die Gruppe bei Facebook gemeldet. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht.