Wolfgang Musigmann ist Leiter der Offenen Arbeit in Erfurt.

Diskussion in Jena: „Offene Arbeit“ der Kirche in der DDR

Jena. Gespräch im Jenaer Kubus: Inseln der Gesellschaftskritik

Das Thüringer Archiv für Zeitgeschichte „Matthias Domaschk“ und die Gesellschaft für Zeitgeschichte laden zum Gespräch im Kubus über „Inseln der Gesellschaftskritik – die Offene Arbeit in der DDR“ am Dienstag, 13. September, ein.

Nach einem kurzen historischen Überblick soll eine offene Diskussion mit vielen persönlichen Erinnerungen geführt werden. Die Offene Arbeit der evangelischen Kirche konnte ein Ort der freien Entfaltung, ein Ort des gemeinsamen Hinterfragens, aber auch des Feierns und Trinkens für Jugendliche und junge Erwachsene in der DDR sein. Gemeinsam soll über Freiheiten, Verantwortung und Grenzen der Offenen Arbeit gesprochen werden.

Die Pädagogin und Autorin Anne Stiebritz (Friedrich-Schiller-Universität Jena) diskutiert mit Wolfgang Musigmann (Erfurt) und Jürgen Vogel (Saalfeld) über ihre Erfahrungen als Verantwortliche. Die Offene Arbeit in Erfurt besteht schon seit 1979 und wird seitdem von Wolfgang Musigmann begleitet und entwickelt. Jürgen Vogel lebte Anfang der 1980er Jahre in Saalfeld das Konzept einer Offenen Wohnung, einer Form, die eine besondere Anforderung an das private Leben stellte.

Im Anschluss wird es eine offene Gesprächsrunde mit dem Publikum geben, bei der Erinnerungen ausgetauscht werden sollen.

Dienstag, 13. September, 18 Uhr, Kubus