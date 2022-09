Doppelkonzert mit Psycho-Chor und Maybebop in Jena

Jena. Fast drei Stunden A-cappella-Pop wird am Sonnabend, 17. September, in der Sparkassenarena geboten.

Der Psycho-Chor der Uni Jena gibt am Samstag, 17. September, ein Konzert in der Sparkassenarena. Gemeinsam mit der A-cappella-Band „Maybebop“ darf sich das Publikum auf fast drei Stunden A-cappella-Pop freuen.

2019 startete Chorleiter Maximilian Lörzer die Konzertreihe, zu der sich der Psycho-Chor hochkarätige Bands aus ganz Deutschland einlädt und gemeinsame Konzerte gibt. „Leider gibt es so ein Angebot sonst nicht in Jena. Deswegen wollten wir diese Konzertreihe ins Leben rufen und dem Publikum hier etwas bieten“, so Lörzer. In der Vergangenheit fanden Konzerte mit ONAIR, Pop-Up und Basta statt.

Bei dem Konzert am Samstag wird zunächst der Psycho-Chor eine knappe Stunde Programm allein gestalten. Nach der Pause zeigt Maybebop etwa 90 Minuten lang sein Können. „Die Zuschauer können sich also auf über zweieinhalb Stunden beste Musik freuen“, sagt Maximilian Lörzer.

„Die Doppelkonzerte sind für uns eine große Herausforderung, denn die Zusammenarbeit mit richtigen Profis ist sehr aufwendig und kostenintensiv. Es wird eine riesige tontechnische Betreuung benötigt und es entstehen fünfstellige Kosten für das Konzert. Aber es ist jedes Mal wieder ein Highlight. Bereits um 10 Uhr früh beginnen die Vorbereitungen für das Konzert vor Ort. Für uns als Chor und für das Publikum ist das aber immer ein großes Erlebnis.“

Das Konzert beginnt am Samstag um 19 Uhr. Tickets gibt es in der Touristen-Information, online unter www.psycho-chor.de, im Ticketshop Thüringen und gegebenenfalls an der Abendkasse.