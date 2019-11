Dornburg-Camburg. Bisher waren in der VG Dornburg-Camburg 114 Euro pro Kopf fällig. Das wird nicht mehr reichen, um alle Kosten der Verwaltungsarbeit zu decken.

Dornburg-Camburg will VG-Umlage erhöhen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dornburg-Camburg will VG-Umlage erhöhen

Nicht nur in Städten und Gemeinden wird kurz vor Jahresende Kassensturz gemacht.

Auch in den Verwaltungsgemeinschaften (VG), die der Dienstleister für die Dörfer in allen Bereichen von Bauamt über Standesamt bis Kfz-Zulassungen sind, müssen die Finanzen für das neue Jahr geordnet werden. Denn ausgegeben werden kann nur, was eingenommen wird.

In Ermangelung von Steuern, die wie die Einkommenssteuern direkt an die Gemeinden gehen, ist die Umlage der größte Einnahmeposten einer VG. Gezahlt wird diese von den Gemeinden pro Einwohner.

Bisher waren in der VG Dornburg-Camburg 114 Euro pro Kopf fällig. Doch das wird künftig nicht mehr reichen, um alle Kosten der Verwaltungsarbeit zu decken. „Wir werden um eine Erhöhung der VG-Umlage nicht herum kommen“, kündigte VG-Chef Carl Krumbholz an.

Auf der Gemeinschaftsversammlung am Mittwoch, 27. November, in Camburg werden die Vertreter der Mitgliedsgemeinden darüber beraten. Auf der Tagesordnung stehen Haushaltssatzung und Finanzplan für 2020, aber auch überplanmäßige Ausgaben für die weitere Digitalisierung der Verwaltung und eine Satzungsänderung, die Höhe der Dienstaufwandsentschädigung des VG-Vorsitzenden betreffend.