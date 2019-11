Ramona Edelhof (links) und Katja Sammer planen für das erste Dornburger Adventtreffen am 1. Dezember auf dem Marktplatz.

Dornburg erlebt am ersten Advent eine Premiere

Eigentlich hätten die Dornburger in diesem Jahr ihren zehnten Weihnachtsmarkt feiern können. Daraus wird nichts. Der neunte Markt 2018 in der Turnhalle von Dornburg wird als letzter Weihnachtsmarkt in die Geschichte der Stadt Dornburg-Camburg eingehen.