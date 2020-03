Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dornburger Pflanzenbörse abgesagt

Blühende Stauden, seltene Kräuter oder Raritäten aus den Gewächshäusern der Thüringer Schlossgärtner werden traditionell bei der Pflanzenbörse in Dornburg zum Kauf oder Tausch angeboten. Auch in diesem Jahr sollte der beliebte Treffpunkt von Pflanzenfreunden wie immer am Sonnabend, 9. Mai, vor dem Muttertag zwischen Rokokoschloss und Marstall in Dornburg stattfinden.

Doch die Veranstaltung, mit der der Verein Dornburger Impressionen und die Thüringer Schlösser-Stiftung die Gartensaison eröffnen, ist definitiv abgesagt. Auch wenn der Termin weit nach dem 19. April liegt, bis zu dem vorerst landesweit öffentliche Veranstaltungen verboten sind, habe man sich zur Absage entschieden, erklärte die Dornburger Schlossverwalterin, Fanny Rödenbeck. „Unsere Gärtner ziehen für diesen Tag extra Pflanzen heran, das wäre vergebene Mühe, wenn das Veranstaltungsverbot doch verlängert würde.“ Vorhersehen könne niemand die weitere Entwicklung.

Auch wenn die Museen in den Dornburger Schlössern derzeit nicht wie geplant am 2. April öffnen können, so sei man auf die neue Saison gut vorbereitet. Anders als Rokokoschloss und Goethe-Renaissanceschloss können die Schlossgärten von Dornburg derzeit jedoch besucht werden.