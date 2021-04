Dornburger Pflanzenbörse fällt aus

Dornburg Die Dornburger Pflanzenbörse ist ein beliebter Treff für Profi- und Hobbygärtner. Doch nach 2020 muss der auch 2021 abgesagt werden.

Bereits zum zweiten Mal muss die „Dornburger Pflanzenbörse“ abgesagt werden. Sie hätte am 8. Mai stattfinden sollen, muss jedoch aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen, wie die Organisatoren mitteilen. Im nächsten Jahr will die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten den in der Region beliebten Gärtnertreff jedoch wieder regulär am zweiten Mai-Samstag veranstalten.

Begonnen hat unterdessen die Frühjahrssaison in den Schlossgärten, die täglich von 9 Uhr bis Sonnenuntergang kostenfrei zugänglich sind. Die Dornburger Schlossgärten haben sich als einer von 25 Außenstandorten der BUGA in Erfurt besonders schön gemacht. Das Schlösser-Museum ist pandemiebedingt noch geschlossen. (red)