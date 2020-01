Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dornburger Rosenfestverein verliert treuen Chronisten

Die amtierende Dornburger Rosenkönigin, Vivian Veit, war geschockt. „Es war für mich nicht greifbar. Es war so unrealistisch. Ich konnte es gar nicht glauben. Wir hatten uns noch bei der Seniorenweihnachtsfeier in Dornburg gesehen. Und jetzt ist er nicht mehr unter uns.“ Am 22. Dezember verstarb Lothar Weisner im Alter von 65 Jahren.

Dornburger sind erschüttert über frühen Tod Weisners

Weisner war nicht nur Mitglied beim Dornburger Rosenfestverein. Er war seit mindestens zehn Jahren immer mit seiner Foto-Kamera unterwegs. Er begleitete jede Rosenkönigin, nicht nur bei der feierlichen Krönung in Dornburg, sondern bei den vielen Auftritten in ganz Deutschland. „Er hatte mir mal erzählt, dass er durch die Rosenköniginnen überhaupt den Weg zur Fotografie fand“, sagte Vivian Veit.

Entsetzt und sprachlos war auch Kati Schenke, die Vorsitzende des Rosenfestvereins, als sie von Weisners Tod erfuhr. „Es schmerzt unendlich. Er reißt eine riesige Lücke. Er war immer da für uns, für den Verein. Er war überall dabei. Er hatte das alles ehrenamtlich gemacht. Seine unzähligen Fotos, die in der Zeit entstanden sind, waren ein Stück der Vereinsgeschichte. Es ist nicht zu verstehen, dass er unsere Rosenkönigin ab sofort nicht mehr fotografieren wird“, sagte Schenke.

Lothar Weisner freute sich auf sein Leben als Rentner

Vivian Veit war noch im Dezember zusammen mit ihrer Vorgängerin Lilly Trampenau, der Rosenkönigin des Jahres 2018/19, eingeladen worden, als sich Weisner von seinen Arbeitskollegen mit einer Feier verabschiedete. „Er freute sich schon aufs Leben als Rentner. Auch damals hatte ich nie das Gefühl, dass er so schnell von uns gehen würde. Ich sehe ihn noch vor mir als lebenslustigen, immer fröhlichen Menschen, der immer einen Spaß auf den Lippen hatte“, sagte Veit. Neben dem Rosenfestverein gehörte Weisner auch zu den Fotografen beim Jenaer Frauenfußball.