Dorndorf-Steudnitz: Frische Brote für den guten Zweck

Die Konfirmandin Maria Butzert (rechts) verkauft "Brot für die Welt" in der Dorndorfer Hofbäckerei Schlösserblick.

Dorndorf-Steudnitz. Die Dorndorfer Konfirmanden verkauften in der Bäckerei „Schlösserblick“ Brote. Ein Teil der Erlöse geht an Bildungsprojekte im globalen Süden.

Die 15 Konfirmandinnen und Konfirmanden des Pfarrbereichs Dorndorf-Steudnitz haben am Freitag Brot und Brötchen in der Dorndorfer Hofbäckerei „Schlösserblick“ gebacken und verkauft. Zwei Euro pro verkauftem Brot, das vier Euro kostete, sollen als Spende an „Brot für die Welt“ gehen. Jeweils einen Euro davon spende die Bäckerei.

Damit beteiligen sich die Konfirmanden um Pfarrer Philipp Gloge an der Aktion „5000 Brote“, die von der evangelischen Kirche und „Brot für die Welt“ iniziiert wurde und seit 2014 deutschlandweit stattfindet. Es sollen Ausbildungsprojekte für Jugendliche in Malawi, Myanmar und Paraguay unterstützt werden.

Früh aufgestanden

„Die ersten Konfirmanden sind schon seit 7 Uhr in der Bäckerei“, sagte Konditormeister Roland Schulz. Pfarrer Philipp Gloge habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könne, seine Backstube und den Verkaufsraum für einen Tag mit den Konfirmanden zu teilen. „Es ist schön, wenn die Jugend mal ins Handwerk rein schnuppert“, sagte Schulz.

„Da mein Pfarrbereich so groß ist, kommen die Konfirmanden aus unterschiedlichen Orten. Gemeinsame Aktivitäten sind oft schwer zu organisieren“, sagte Philipp Gloge. Deswegen freue er sich, dass die Mitarbeit in der Bäckerei für alle Seiten gut funktioniert hat. „Natürlich steht an erster Stelle, dass die Kinder ihrer Schulpflicht nachkommen. Aber manche hatten vormittags Zeit“, sagte Gloge.

„In unserer Handwerksbäckerei werden alle Teige selbst hergestellt“, sagte Roland Schulz. Er und seine Mitarbeiterinnen fertigten die Brote und Brötchen halbgebacken, so dass sie den ganzen Tag über frisch verkauft werden könnten. „Dadurch produzieren wir keinen Überschuss, das ist auch nachhaltiger“, sagte Schulz.