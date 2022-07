Dorndorf-Steudnitzer feiern Brückenfest

Ortsteilbürgermeister Matthias Bornschein (CDU) zeigt die neuen Tafeln an der Carl-Alexander-Brücke in Dorndorf-Steudnitz, die zum 15. Brückenfest enthüllt werden.

Dorndorf-Steudnitz. Beim Brückenfest in Dorndorf-Steudnitz gibt es erneut keinen Brückenlauf. Indes werden zwei neue tafeln enthüllt.

Das 15. Brückenfest der Vereine wird an diesem Wochenende an der Carl-Alexander-Brücke in Dorndorf-Steudnitz gefeiert – und damit auch das 130-jährige Bestehen des Bauwerkes. Allerdings wird es zum zweiten Mal in Folge keinen Brückenlauf geben.

„Nachdem der Lauf im vergangenen Jahr wegen der Planungsunsicherheit durch Corona ausgefallen ist, fehlt in diesem Jahr sozusagen ein Lokomotivführer, der die Organisation des Laufes übernimmt“, sagt Ortsteilbürgermeister Matthias Bornschein (CDU). Das sei ein großes Ärgernis, habe sich der vom VfB Steudnitz veranstaltete Brückenlauf in den Vor-Pandemie-Jahren doch zu einem Alleinstellungsmerkmal für Dorndorf-Steudnitz entwickelt. „Ich hoffe, dass der Ausfall nur eine Momentaufnahme ist“, so Bornschein.

Generell würden der Brückenverein, dem Bornschein ebenfalls vorsteht, der Verein Alte Schule und die Freiwillige Feuerwehr bei der Organisation des Brückenfestes an ihre Grenzen stoßen. „Es wird schwieriger, jemanden zu finden, der sich kümmert. Dass ist aber ein Problem, das die gesamte Gesellschaft betrifft“, sagt Bornschein.

Geschichte und Sponsoren aufgeführt

Dennoch sei es gelungen, nach den coronabedingten Einschränkungen wieder ein abwechslungsreiches Brückenfest zu organisieren. 2020 war dieses komplett abgesagt worden, im Vorjahr war immerhin eine kleine Variante möglich.

An diesem Wochenende sollen nun im Beisein der Dornburger Rosenkönigin und eines Carl-Alexander-Darstellers zwei neue Tafeln an der Brücke enthüllt werden. Auf einer ist die Geschichte von Brücke und Brückenverein aufgeführt, auf der anderen alle Sponsoren, die zum aktuellen Zustand der Brücke beigetragen haben und dies weiterhin tun. „Finanziert hat die Tafeln wiederum ein Sponsor“, sagt Bornschein. Der derzeit an der Brücke stehende Schaukasten soll indes im Nachgang verschwinden.