Drachen lockte mehr Besucher auf die Leuchtenburg bei Kahla

Am Montag endet die Zeit für den Drachen aus Sand auf der Kahlaer Leuchtenburg. In den frühen Nachmittagsstunden wird der Fahrer des Radladers auf dem Burggelände unterwegs sein, um die 75 Tonnen Sand, die in den vergangenen sieben Wochen die Burg in die Insel „Palma de Seitenroda“ verwandelten, wieder abzutransportieren.

Diese Arbeiten erfolgen in einer Besucher schwächeren Zeit. „Wir wollen und können unseren Gästen nicht zumuten, dass der Radlader ständig an ihnen vorbei rollt. Deshalb haben wir uns bewusst für den Montag entschieden. Da sind in der Regel nicht ganz so viele Besucher bei uns“, sagte Ulrike Kaiser von der Stiftung Leuchtenburg.

„Die gesamte Urlaub-Daheim-Aktion war ein Erfolg“, sagte Kaiser. Im Juli 2020 kamen 7754 Besucher auf die Burg. Das waren 29 Prozent mehr als im Juli 2019. Da waren es 6004. Und auch der Monat August wird ähnliche Zahlen bringen. Gibt es eine Fortsetzung in 2021 oder 2022? „Wir denken darüber nach.“ Am dritten Juli-Wochenende hatte der Sandskulpturen-Künstler Jeroen van de Vlag, ein Holländer, der seit vielen Jahren in der Schweiz lebt, wohnt und arbeitet, einen sieben Meter langen und zwei Meter hohen Drachen aus Sand geformt. Wie viele Fotos von den Besuchern und Gästen geknipst wurden, darüber gibt es keine Statistiken. Für die Burg dürfte der Drachen samt der anderen Aktionsflächen auf jeden Fall eine gute Werbeaktion gewesen sein in Zeiten von Corona.

Und was passiert jetzt mit dem Sand? Ein Teil des Sandes wird auf den letzten Metern der Auffahrt zur Burg aufgeschüttet. „Durch den Sand erhöhen wir die Qualität des Bodens“, sagte Kaiser nach Rücksprache mit der Leuchtenburg-Gärtnerin Kerstin Fischer.

Weitere zwölf Tonnen Sand gehen an die Gemeinde Seitenroda zur Ergänzung des Spielplatzes. Und dann wird Sand im Burggraben unter Planen aufbewahrt.