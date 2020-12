Ganz in Familie: Konrad Janoschka (links) mit seiner Mutter Anna, seinem Vater Adam und seinem Bruder Falco.

Jena. In der Inklusions-Hauptstadt Jena findet sich kein Schulbegleiter für einen Jungen mit Downsyndrom.

Drama droht: Mit Handicap ohne Schule in Jena

Konrad Janoschka und seine Familie erleben ein Drama. Kann der zehnjährige Drittklässler mit Downsyndrom demnächst gar nicht mehr zur Schule gehen? Eigentlich, so sagt Konrads Mutter Anna Janoschka, sei es eine „Traumsituation“ gewesen, wie ihr Sohn mit seiner Trisomie 21 an der Montessorischule einbezogen wurde. Mit seinen Fortschritten könne man sehr zufrieden sein. „Wenn ihm etwas gelingt, strotzt er vor Freude“, sagt Anna Janoschka und fügt an: „Wenn Sie wissen wollen, wie Inklusion funktioniert: Montessori.“