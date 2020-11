Drei Bäume für den Kindergarten in Camburg

Dornburg-Camburg. Familie Keller will so den Erzieherinnen der Einrichtung „Sonnenschein“ und der Stadt danken.

Nicht ohne Grund haben die Camburger ihrem größten Kindergarten vor Jahren den Namen „Sonnenschein“ gegeben. Die Sonne sollte den Jüngsten auch an trüben Tagen in ihrem Domizil scheinen. Zudem ließen sich die Architekten für den 2012/13 errichteten Neubau des Kindergartens von seinem Namen inspirieren: Das Gebäude besteht aus zwei Teilen, die sich vom Eingangsbereich her wie Sonnenstrahlen im Gelände auffächern. Doch wie bei Neubauten oft, ist auch der Garten drum herum neu und ihm fehlen alte, knorrige Bäume, die zum Klettern einladen und an heißen Tagen Schatten spenden.