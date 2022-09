Der Bahnübergang in Dorndorf-Steudnitz wird wegen Bauarbeiten an den Gleisen gesperrt.

Drei Bahnübergänge in Dorndorf-Steudnitz, Rothenstein und Großeutersdorf werden gesperrt

Dorndorf-Steudnitz/Rothenstein/Großeutersdorf. Die Bahnübergänge in Dorndorf-Steudnitz, Rothenstein und Großeutersdorf werden wegen Gleisarbeiten gesperrt.

Die Bundesstraße 88 wird in Dorndorf-Steudnitz wegen Bauarbeiten am dortigen Bahnübergang von Montag, 12. September, bis Mittwoch, 14. September, in den Nachtstunden wiederholt kurzzeitig gesperrt. Gesperrt wird der Bahnübergang laut Baustellenschild jeweils von 23 bis 5 Uhr für bis zu 45 Minuten. Grund für die Sperrung sind umfangreiche Gleisarbeiten, teilt das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises mit.

Ebenfalls gesperrt wird ab Sonntag, 11. September, 18 Uhr, bis Freitag, 16. September, 6 Uhr der Bahnübergang in Rothenstein. Grund dafür sind laut Landratsamt der Rückbau der alten Bundesstraße 88 und Gleisarbeiten.

Bereits seit Freitag gesperrt ist der Bahnübergang in Großeutersdorf. Die Sperrung wegen Gleisarbeiten soll bis Mittwoch, 14. September, 6 Uhr, andauern. Die Umleitung in Richtung Kleineutersdorf führt über Kahla. Fußgänger und Radfahrer können die Baustellen in Rothenstein und Großeutersdorf passieren, heißt es.