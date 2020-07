Mit Elisa Kern (links), Laura Helmbold und Jonas Görner konnten in diesem Jahr gab es gleich drei Beste in der Meisterprüfung. Sie erhielten unter anderem die Glückwünsche des designierten Hauptgeschäftsführers der Handwerkskammer für Ostthüringen, Karsten Sachse (hi.li.) und Schulleiter Frank Weingart.

Drei beste Meister unter jungen Optikern aus Jena

Zwölf Frauen und sechs Männer, allesamt Absolventen der Fachschule für Augenoptik „Hermann Pistor“ in Jena, erhielten nach ihren bestandenen Prüfungen im Rahmen einer Festveranstaltung ihre Zeugnisse zum Staatlich geprüften Augenoptiker sowie ihre Meisterbriefe überreicht.

In seinem Grußwort würdigte der designierte Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Ostthüringen, Karsten Sachse, die Leistungen, die die Jungmeisterinnen und Jungmeister in den zurückliegenden zwei Jahren seit ihrer Immatrikulation im August 2018 gezeigt haben.

„Sie sind ein ganz besonderer Jahrgang, mussten Sie doch in den zurückliegenden Wochen und Monaten sich unter erschwerten Bedingungen auf Ihre Prüfungen vorbereiten und diese absolvieren“, sagt Karsten Sachse.

Mehr als 1300 junge Frauen und Männer aus Deutschland haben seit 1991 vor den Meisterprüfungsausschüssen der Handwerkskammer für Ostthüringen die Meisterprüfung im Augenoptiker-Handwerk bestanden. In diesem Jahr kommen die Absolventen aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Bayern und Hessen.

Maßgeblichen Erfolg haben an den Leistungen auch die Dozenten der Fachschule, denen der designierte Hauptgeschäftsführer ebenso dankte, wie den ehrenamtlichen Mitgliedern des Meisterprüfungsausschusses. Auch der Leiter des Berufsschulzentrums Jena-Göschwitz, Frank Weingart, zeigte stolz auf das Engagement und die Leistungen dieses besonderen Jahrganges. Er betonte jedoch auch, dass Familie, Freunde und Bekannte maßgeblichen Anteil daran haben, dass die Absolventen die vergangenen Jahre erfolgreich gemeistert haben. „Ihnen gilt mein Dank, dass Sie oftmals in stressigen Zeiten des Lernens den Rücken freigehalten haben“, so der Schulleiter.

Bereits seit 1917 werden an der Fachschule für Augenoptik „Hermann Pistor“ in Jena Meister und Staatlich geprüfte Augenoptiker ausgebildet.