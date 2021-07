Die Schüler der Freien Ganztags-Grundschule in Milda haben so viele alte Batterien gesammelt wie keine andere Schule in Deutschland: 15 Tonnen. Damit sicherten sie sich den Hauptpreis bei der Batterie-Challenge des Unternehmens Duracell: 10.000 Euro. Initiatorin Barbara Jüngling (hinten Mitte) freut sich über den Erfolg ihrer Mädchen und Jungen.