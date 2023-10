Drei Gemeinderatssitzungen in Dornburg-Camburg

Löberschütz/Hainichen/Lehesten. Diese Woche finden drei Gemeinderatssitzungen auf dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg statt.

Diese Woche finden in den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Dornburg-Camburg drei Gemeinderatssitzungen statt.

Löberschütz

Der Gemeinderat von Löberschütz tagt am Montag, 23. Oktober, ab 19 Uhr im Gemeindehaus. Unter anderem wird der neugewählte Bürgermeister André Matz (parteilos) vereidigt.

Hainichen

Zur Gemeinderatssitzung wird am Dienstag, 24. Oktober, um 19 Uhr ins Begegnungszentrum von Hainichen eingeladen. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils der Sitzung stehen unter anderem der Haushalt und das Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2023 sowie ein Antrag auf Erlass der Rückzahlung der Bedarfszuweisung an das Land Thüringen.

Zudem soll über eine neue Tragkraftspritze für die Freiwillige Feuerwehr abgestimmt werden.

Lehesten

Der Gemeinderat von Lehesten befasst sich in seiner Sitzung am Mittwoch, 25. Oktober, ebenfalls mit dem Haushalt und dem Haushaltssicherungskonzept für das Jahr 2023. Beginn der Sitzung ist um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Nerkewitz.

André Matz ist neuer Bürgermeister von Löberschütz