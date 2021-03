Drei Jugendliche schlagen auf 17-Jährigen in Jena ein

Jena. In Jena ist ein Jugendlicher mit zwei Freunden auf seinen 17-jährigen Mitschüler losgegangen. Sie schlugen auf ihn ein und ergriffen anschließend die Flucht.

In Jena haben drei Jugendliche auf einen 17-Jährigen eingeschlagen und ihn leicht verletzt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wartete der 17-Jährige an einer Haltestelle in der Innenstadt auf eine Straßenbahn. In einer vorbeifahrenden Straßenbahn saß ein Mitschüler von ihm, der ihn sah und an die Scheibe klopfte. Wenig später kam der Jugendliche mit zwei weiteren zurück zur Haltestelle und alle drei schlugen auf den 17-Jährigen ein. Anschließend flohen die Jugendlichen.

Das genaue Motiv für die Gewalttätigkeit ist laut Polizei noch unklar.

