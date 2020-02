Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Kinder bei Unfall in Jena verletzt

Zu einem Unfall mit drei leichtverletzten Kindern kam es laut Polizei am Sonntagvormittag in Jena. An einer roten Ampel standen ein VW Caddy und ein Volvo in der Stadtrodaer Straße.

Als die Ampel auf Grün schaltete, legte der Caddy-Fahrer versehentlich den Rückwärtsgang ein und kollidierte mit dem dahinterstehenden Volvo. Durch den Aufprall wurden drei Kinder im Caddy im Alter zwischen 3 und 10 Jahren leicht verletzt.

